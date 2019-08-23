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Polonya'da yıldırım isabet eden 2'si çocuk 5 kişi öldü

Polonya ile Slovakya arasındaki Tatra Dağları'nda yıldırım isabet eden 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Polonya'da yıldırım isabet eden 2'si çocuk 5 kişi öldü

Polonya ile Slovakya arasındaki Tatra Dağları'nda yıldırım isabet eden 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

23 Ağustos 2019 Cuma 07:11
Polonya'da yıldırım isabet eden 2'si çocuk 5 kişi öldü

Polonya ile Slovakya arasındaki Tatra Dağları'nda yıldırım isabet eden 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.
Bölgeyi gelenler, yaklaşık bin 900 metre yükseklikteki Giewont Zirvesi'ne tırmanışları sırasında fırtınaya yakalandı.
Fırtınaya yakalanan 2'si çocuk 5 kişinin yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiğini belirten Krakow bölge yetkilisi PiotrCwik, ölen 4 kişinin Polonya, bir kişinin ise Slovakya sınırında bulunduğunu söyledi. 
İlk yardım ekiplerinin bölgede olduğunu, helikopterlerin kurtarma operasyonuna katıldığını ve olay yerinde halen yaralıların bulunduğunu kaydeden Cwik, bu nedenle ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

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Ulusal kanallarda yayımlanan görüntülerde ilk yardım helikopterlerinin zirvede mahsur kalan yaralı turistlere müdahale için havalanması yer alıyor.
Bölgede bulunan turistlerden GrzegorzPyzel, TVN24 televizyonuna yaptığı açıklamada, havanın güzel olması dolayısıyla zirveye doğru yürüyüşe geçtiklerini ancak bir anda gök gürültüsü duyduklarını dile getirdi.
Fırtınanın başlaması üzerine eşiyle geri dönmeye karar verdiklerini belirten Pyzel, dağda hala yaralıların bulunduğunu anlattı.

 

Son Güncelleme: 23.08.2019 11:24
Anahtar Kelimeler:
Polonya YıldırımTatra Dağları
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