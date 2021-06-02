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Polonya'da yayalara karşıdan karşıya geçerken cep telefonu kullanma yasağı

Polonya'da yaya geçitlerinde cep telefonu kullanılmasını yasaklayan yasa yürürlüğe girdi.

02 Haziran 2021 Çarşamba 09:30
Polonya'da yayalara karşıdan karşıya geçerken cep telefonu kullanma yasağı
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Polonya Radyosunun haberinde, ülkede trafik kazalarında can kayıplarını azaltmaya yönelik yapılan bir yasa kapsamında trafikte yayaların cep telefonu kullanımına yönelik düzenlemenin de uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Haberde, yasanın otoyollarda iki araç arasındaki fren mesafesini yeniden düzenlediği ve bagajda yolculuk yapılmasını yasakladığı belirtildi.

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Düzenlemenin yalnız sürücülere yönelik olmadığı, yayaları da kapsadığı belirtilen haberde, yayaların karşıdan karşıya geçerken cep telefonu kullanmasının yasaklandığı aktarıldı.

Geçen yıl Polonya'da trafik kazalarında 2 bin 500 yayanın hayatını kaybettiği, bu yönüyle ülkenin Avrupa Birliği'nde en ön sırada olduğu belirtildi.

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Son Güncelleme: 02.06.2021 10:04
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