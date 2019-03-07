Polisin kovaladığı Türk'ün kazada ölmesi infial yarattı, göstericiler araçları ateşe verdi

Fransa'nın Grenoble kentinde biri Türk iki kişinin motosikletle polisten kaçarken geçirdikleri kazada yaşamlarını yitirmesi kentteki Türkleri ayaklandırdı. Olay sonrası toplanan yaklaşık 2 bin kişi araçları ateşe verdi.

Geçtiğimiz cumartesi akşamı 19 yaşındaki Türk genci Fatih Karakuş ile 17 yaşındaki arkadaşı Adam Soli motosikletle seyir halindeyken polis tarafından takibe alındı. Edinilen bilgiye göre yakalanmamak için hızlanan iki genç otoyolda bir otobüsle çarpıştı. Kasksız oldukları öğrenilen gençler kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kaza polis ile mahalleli arasında gerginliğe neden oldu. Polisin yaşanan kovalamaca sonucu meydana gelen kazada rolü olduğunu düşünen göstericilerin protestoları şiddete dönüştü. Çarşamba gecesi park halindeki birçok otomobil kundaklandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için gece boyu mesai yaptı.

Güvenlik güçleri kendilerine molotof kokteyli atan protestoculara göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile karşılık verdi.

Fransa'nın Grenoble kentinde biri Türk iki kişinin motosikletle polisten kaçarken geçirdikleri kazada yaşamlarını yitirmesi kentteki halkı ayaklandırdı.

Çarşamba günü Fatih ile Adam'ın yaşadığı Mistral mahallesinde yaklaşık bin 500 kişi "adalet aramak" için sessiz yürüyüşe katıldı. Ellerinde pankartlar taşıyan göstericiler gençlerin polisin yüzünden hayatını kaybettiğini söylüyor.

Cenazesi için Türkiye'ye giden Fatih'in ailesiyse sessiz eyleme katılmadı. Aileyi temsil eden bir yakını dayanışma için mahalle sakinlerine teşekkür ederken şiddete başvurmadan adaletin aranması gerektiği mesajını iletti. İki gencin ailesi de adalet için mahkemeye başvuracaklarını duyurdu.

Ön soruşturma sonrası olayla ilgili açıklama yapan Grenoble Savcısı Eric Vaillant, gençlerin plakasız bir motosikletle, kasksız ve yolcuları tehlikeye soktukları gerekçesiyle polisin takibine takıldığını açıkladı. Gençlerin polisin dur ihtarına uymayarak kaçtıklarını belirten savcı, polis aracının motosiklete müdahale etmediğini aktardı.

Grenoble'de yaşanan son olaylar 2005 yılında Paris banliyösünde patlak veren eylemleri hatırlattı. 2005'te Afrika kökenli iki gencin polisin kimlik kontrolünden kaçarken yüksek gerilim trafosuna sığınıp elektrik çarpması sonucu ölmesiyle başlayıp ülke geneline yayılan olaylarda 300 bina ve 10 bin otomobil ateşe verilmişti. Polis ile banliyölerde yaşayan gençler arasındaki çatışmalar 3 hafta sürmüş, 130 güvenlik görevlisi ve eylemcinin yaralanmasıyla sonuçlanmıştı.

Olaylar nedeniyle dönemin Cumhurbaşkanı Jacques Chirac 8 Kasım 2005 tarihinde olağanüstü hal (OHAL) ilan etmiş, OHAL uygulaması 21 Şubat 2006 tarihine kadar yürürlükte kalmıştı.