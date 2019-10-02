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Plastik atıklar Erişilemeyen Ada'ya erişti

Atlantik Okyanusu'nun en ücra köşelerinden birinde yer alan Erişilemeyen Ada'ya erişen plastik atıkların miktarı, gezegenimizin denizlerindeki plastik atık sorununun boyutunu gözler önüne serdi.

Plastik atıklar Erişilemeyen Ada'ya erişti

Atlantik Okyanusu'nun en ücra köşelerinden birinde yer alan Erişilemeyen Ada'ya erişen plastik atıkların miktarı, gezegenimizin denizlerindeki plastik atık sorununun boyutunu gözler önüne serdi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 08:12
Plastik atıklar Erişilemeyen Ada'ya erişti

Atlantik Okyanusu'nun en ücra köşelerinden birinde yer alan Erişilemeyen Ada'ya erişen plastik atıkların miktarı, gezegenimizin denizlerindeki plastik atık sorununun boyutunu gözler önüne serdi.

Birleşik Krallık'a bağlı Adaya erişen plastik şişelerin yüzde 84'ünün Asya'da, çoğunun da Çin'de üretildiği anlaşıldı.

Araştırmacılar şişelerin üretim tarihlerinin son birkaç yıl içinde olmasından yola çıkarak atıkların gemilerden bırakılmış olabileceği sonucuna vardı.

Her yıl 12,7 milyon ton plastiğin karadan denizlere ulaştığı tahmin ediliyor.

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Fakat bu miktara denize açıldıktan sonra atılan plastikler dahil değil.

Araştırmanın liderliğini yapan Cape Town Üniversitesi FitzPatrick Afrika Ornitolojisi Enstitüsü'nden Peter Ryan, Erişilemeyen Ada'da 2009 yılında inceledikleri plastik atıkların 3 bin 515 parçadan oluştuğunu, bu sayının 2018'de 8 bin 84'e yükseldiğini söyledi.

PET şişeler bu atıklar içinde hem en büyük paya sahip hem de oranı büyük hızla artan grubu oluşturuyor.

Okyanuslara karışan PET şişelerin miktarı 1980'den beri her yıl ortalama yüzde 14,7 artıyor.

Bilim insanları şişelerin gemilerden atıldığı görüşünde.  Adada bulunan en eski plastik çöp 1971 yılında üretilmiş. Fakat kıyıya erişen şişelerin çoğu son iki yılda üretildiği vurgulanıyor.

Son Güncelleme: 02.10.2019 11:18
Anahtar Kelimeler:
Plastik AtıklarErişilemeyen Ada
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