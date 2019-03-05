Piyangoda 1,5 milyar dolar tutturdu

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), geçtiğimiz ekim ayında piyangoyu tutturan şanslı kişi kazandığı 1,5 milyar doları almak için 4 ay sonra başvuruda bulundu.

Piyango biletini aldığı dükkanda önündeki kişinin sırasını ona vermesiyle talih kuşu konan şahsın isteğiyle adı gizli tutuldu.

Güney Carolina eyaletinden olduğu açıklanan talihli biletin sahibinin, kazandığı parayı bankasına yatırmak ya da seçenekleri arasındaki 29 yıla yaymak yerine taksite bölmek istediği ve ilk seferinde 877 milyon dolar nakit talep ettiği öğrenildi.

Şanslı kişi, 877 milyon 784 bin 124 doları nakit alarak, ABD tarihinde tek seferde rekor ödül alan piyango talihlisi oldu.

Kazandığı toplam para ödülüyse yaklaşık 50 milyon dolarla rekoru kaçırdı. Ocak 2016'da Powerball çekilişinde üç kişiye 1 milyar 586 milyon dolar vurmuştu.

303 milyonda bir şansı tutturan talihli ise 1 milyar 537 milyon dolar kazandı.

"Bir nazik hareket şaşırtıcı bir sonuç doğurdu"

Piyango komisyonundan yapılan açıklamada, kazanan kişinin bilet kuyruğunda öne geçmesiyle ilgili "bir kişinin nazik bir hareketi nasıl şaşırtıcı bir sonuç doğurdu" ifadesi kullanıldı.

Talihli kişi, Güney Carolina eyaletine kazandığı paradan 61 milyon dolar vergi ödeyecek. Simpsonville kentindeki KC Mart adlı dükkan da Quick Pick Mega Millions şans oyununun kazanan biletini sattığı için 50 bin dolarla ödüllendirilecek.