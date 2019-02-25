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Piton, Avustralya\'dan İskoçya\'ya Ayakkabı İçinde Seyahat Etti

Ankara, 25 Şubat 19 : Avustralya\'ya ait küçük bir piton, kadın ayakkabısının içinde İskoçya\'ya kadar seyahat etti.

Piton, Avustralya\'dan İskoçya\'ya Ayakkabı İçinde Seyahat Etti

Ankara, 25 Şubat 19 : Avustralya\'ya ait küçük bir piton, kadın ayakkabısının içinde İskoçya\'ya kadar seyahat etti.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:41
Piton, Avustralya\'dan İskoçya\'ya Ayakkabı İçinde Seyahat Etti

Ankara, 25 Şubat 19 : Avustralya'ya ait küçük bir piton, kadın ayakkabısının içinde İskoçya'ya kadar seyahat etti.

CNN'de yer alan habere göre, MoiraBoxall adlı kadın tatil için gittiği Avustralya'nın Queensland eyaletinden İskoçya'nın Glasgow kentine döndüğünde valizindeki ayakkabının içinde küçük bir pitonla karşılaştı.

Yılanın 15 bin kilometrelik yol boyunca deri değiştirdiği de belirtildi.

Boxall'ın daha sonra hayvan kurtarma ekibine ulaştığı ve pitonun ekip tarafından karantina altına alındığı ifade edildi.

Meksika'da 2016'da bir yolcu uçağının kabinine giren yılan korku dolu anların yaşanmasına neden olmuştu. Yılan görevliler tarafından yakalanmıştı.

(AA/AK/FEZ)

 

 

 

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