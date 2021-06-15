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Philips, 3-4 milyon civarında solunum cihazını geri çağırdı

Hollanda merkezli teknoloji şirketi Philips, dünya genelinde 3-4 milyon civarında uyku apne cihazı olarak bilinen Sürekli Pozitif Havayolu Cihazı (CPAP) ve ventilatörünü, içlerindeki köpüklerin zehirlenmeye yol açma riski nedeniyle geri çağrıldığını açıkladı.

15 Haziran 2021 Salı 13:45
Philips, 3-4 milyon civarında solunum cihazını geri çağırdı
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Indiatoday gazetesinin haberine göre Philips, söz konusu cihazların, cihaz sesinin yalıtımı için kullanılan köpüklerin bozulabileceği, köpüğün bozulmasıyla ortaya çıkan gazın zehirli olabileceği veya kanser riskine neden olabileceği gerekçesiyle geri çağrıldığını duyurdu.
Geri çağrılan 3-4 milyon cihazın yüzde 80’ini CPAP, yüzde 20’sini ventilatörlerin oluşturduğunu dile getiren Philips, geri çağırma kapsamındaki cihazlarının yarısından fazlasının ABD’de olduğunu kaydetti.

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Şirket, CPAP kullanıcılarına cihazları kullanmayı bırakmaları, mekanik vantilatör kullananların ise doktorlarıyla konuşmadan cihazı kullanmayı durdurmamaları veya tedavi şekillerini değiştirmemeleri çağrısında bulundu.

 

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Son Güncelleme: 15.06.2021 14:20
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