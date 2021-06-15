Philips, 3-4 milyon civarında solunum cihazını geri çağırdı

Indiatoday gazetesinin haberine göre Philips, söz konusu cihazların, cihaz sesinin yalıtımı için kullanılan köpüklerin bozulabileceği, köpüğün bozulmasıyla ortaya çıkan gazın zehirli olabileceği veya kanser riskine neden olabileceği gerekçesiyle geri çağrıldığını duyurdu.

Geri çağrılan 3-4 milyon cihazın yüzde 80’ini CPAP, yüzde 20’sini ventilatörlerin oluşturduğunu dile getiren Philips, geri çağırma kapsamındaki cihazlarının yarısından fazlasının ABD’de olduğunu kaydetti.





