banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
KKTC'ye Sedat Peker ayarı
KKTC'ye Sedat Peker ayarı
Sağlık Bakanlığı'ndan duyuru
Sağlık Bakanlığı'ndan duyuru
TCMB faizi yüzde 16’ya çekti
Dolar rekorda!
Nisap sağlanacak mı?
Nisap sağlanacak mı?
banner376

Pfizer/Biontech aşısının takviye dozu yüzde 95,6 etkili

ABD’li ilaç şirketi Pfizer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının takviye dozunun virüse karşı yüzde 95,6 oranında etkili olduğunu bildirdi.

22 Ekim 2021 Cuma 07:25
Pfizer/Biontech aşısının takviye dozu yüzde 95,6 etkili

Şirketten yapılan açıklamada, Pfizer/BioNTech aşısının takviye dozunun 3’üncü aşama klinik denemelerinde aşının yaş, cinsiyet, ırk ve sağlık durumundan bağımsız olarak yüzde 95,6 oranında etkili olduğu sonucuna varıldığı belirtildi.
10 bin kişi üzerinde yapılan denemelerde deneklere ikinci dozdan ortalama 11 ay sonra 30 mikrogramlık takviye dozu ya da plasebo yapıldığı vurgulanan açıklamada, plasebo olan kişilerde 109 Kovid-19 vakası görülürken takviye aşısı olanlarda yalnızca 5 kişide vaka görüldüğü ifade edildi.
Açıklamada, araştırma sonucunun Pfizer’ın Kovid-19 aşısının etkisinin zamanla düştüğünü teyit ettiğinin de altı çizildi.
Pfizer’ın Başkanı Albert Bourla, yaptığı açıklamada, "Bu sonuçlar insanları bu hastalıktan korumak konusunda takviye aşılarının faydasını ortaya koydu. Dünyada aşı olmamış kesimlerin aşıya ulaşmasını sağlamanın yanı sıra takviye aşıların da bu salgınla mücadelede önemli bir yeri bulunduğuna inanıyoruz." dedi.

banner341
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) eylül ayında Pfizer/BioNtech aşısının takviye dozunun 65 yaş üzeri ve risk altında çalışan kişilere yapılmasını onaylamıştı.
FDA, dün, Moderna veya Johnson & Johnson aşısı olmuş kişilerin isterlerse Pfizer/BioNtech aşısının takviye dozunu olmalarına da onay vermişti.

 

banner360
Son Güncelleme: 21.10.2021 20:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hindistan ve Nepal'de şiddetli yağış: 180'den fazla kişi öldü
Hindistan ve Nepal'de şiddetli yağış: 180'den fazla kişi öldü
Kabil'de patlama: Elektrikler kesildi
Kabil'de patlama: Elektrikler kesildi
ABD'de kuru soğan nedeniyle 650 kişi salmonella oldu
ABD'de kuru soğan nedeniyle 650 kişi salmonella oldu
İngiltere'de akaryakıt depolarının doluluk oranı yüzde 45'e yükseldi
İngiltere'de akaryakıt depolarının doluluk oranı yüzde 45'e yükseldi
İsrail kapılarını aşısı tam olan turistlere açıyor
İsrail kapılarını aşısı tam olan turistlere açıyor
Rusya, Kıbrıs meselesinin kapsamlı çözümünden yana
Rusya, Kıbrıs meselesinin kapsamlı çözümünden yana
Güney Kore ilk yerli roketi “Nuri“yi uzaya fırlattı
Güney Kore ilk yerli roketi “Nuri“yi uzaya fırlattı
İsrailli Bakan, İran ile çatışmanın “an meselesi“ olduğunu söyledi
İsrailli Bakan, İran ile çatışmanın “an meselesi“ olduğunu söyledi
Cumbre Vieja Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar 33 günde 2 bin 185 binayı kül etti
Cumbre Vieja Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar 33 günde 2 bin 185 binayı kül etti
Moskova'da covid-19 nedeniyle kısmi kapanmaya gidilecek
Moskova'da covid-19 nedeniyle kısmi kapanmaya gidilecek

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim