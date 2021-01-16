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Pfizer ve BioNTech'ten Avrupa'ya aşı tedarikini geçici azaltma kararı

Pfizer ve BioNTech koronavirüs aşısının üretimini artırmak için yeni bir karar aldı. İmalatta ölçeklendirme yapılacağı açıklandı. Bu durumun Avrupa'ya yapılan tedariki geçici olarak azaltacağı belirtildi.

16 Ocak 2021 Cumartesi 09:30
Pfizer ve BioNTech'ten Avrupa'ya aşı tedarikini geçici azaltma kararı
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Pfizer ve BioNTech tarafından yapılan ortak açıklama yapıldı.

2021 yılı için 2 milyar dozluk yeni üretim hedefine ulaşmak için yoğun şekilde çalışıldığı vurgulandı. 

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Açıklamada, ulaşılabilir doz miktarı ve üretimini artırmak için imalat operasyonlarının yeniden ölçeklendirileceği belirtildi.

Avrupa'ya aşı tedariki azaltılacak

Ek düzenlemenin otorite onaylarını talep edecek ilerleme ve işletmeye yönelik modifikasyonların yapılması gerektiği ifade edildi.

Bu durumun geçici olarak ocak ayının sonundan şubat ayının başına kadar olan süreçte aşı sevkiyatlarını etkileyeceği belirtilerek, Avrupa'ya yapılan tedarikin geçici olarak azaltılacağı açıklandı.

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Son Güncelleme: 16.01.2021 11:04
Anahtar Kelimeler:
PfizerBiontechAvrupaya Aşı Tedariki
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