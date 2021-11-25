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Pfizer'in eski çalışanı aşı sırlarını çaldı

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, işten ayrılan bir çalışanını, COVID-19 aşısı ve diğer ilaçlarla ilgili ticari sırlar da dahil olmak üzere çok sayıda gizli belgeyi elden çıkarmak ve örtbas etmeye çalışmakla suçladı.

25 Kasım 2021 Perşembe 10:15
Pfizer'in eski çalışanı aşı sırlarını çaldı

Alman Biontech firmasıyla ortak koronavirüs aşısı üreten ABD merkezli ilaç devi Pfizer, çok sayıda gizli belgenin eski bir şirket çalışanı tarafından çalındığını iddia etti.

Russian Today'de yer alan habere göre, Chun Xiao Li, Pfizer dökümanlarını içeren Google Drive hesabına 12 bin dosya yükledi. Ekim ayının sonlarına doğru bu dosyaları kendi özel cihazına aktardı.

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Şirketten yapılan açıklamada, Li'nin ele geçirdiği çok sayıda belge olduğu ancak Pfizer'in Li'nin sahip olduğu ticari sır ve gizli bilgilerin tam kapsamını henüz anlamadığı bilgisi verildi.

Pfizer ayrıca Li'nin kimliği belirsiz 5 suç ortağıyla çalıştığını ve hatta şirketin güvenlik ekibini yanıltmak için bir "sahte dizüstü bilgisayar"kullanacak kadar ileri gittiğini iddia etti.

Şirket, belge soygununu keşfettikten sonra, Li'nin e-postalarını, dosya erişimini ve şirket tarafından verilen dizüstü bilgisayarındaki web etkinliğini gözden geçirdiğini ve rakip bir ilaç firması Xencor ile bir iş fırsatı hakkında görüşmelerde bulunduğunu tespit ettiğini söyledi.

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