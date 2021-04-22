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Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının sahteleri bulundu

Wall Street Journal'da yer alan habere göre, Meksika ve Polonya'da Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının sahteleri tespit edildi.

22 Nisan 2021 Perşembe 08:45
Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının sahteleri bulundu
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Wall Street Journal’da yer alan habere göre, Meksika’da ele geçirilen aşı şişelerinde sahte etiketlere rastlanırken, Polonya’daki sahte COVID-19 aşılarının içeriğinde de kırışıklık giderici maddeler olduğu ortaya çıktı.

Haberde, Meksika’da bir klinikte dozu 1000 dolardan yaklaşık 80 kişiye sahte aşı yapıldığı, içinde sadece arıtılmış su bulunan aşı şişelerinin piknik soğutucusunda saklanırken ele geçirildiği bilgisi verildi.

"Suçlular için mükemmel bir fırsat doğdu"

Pfizer Güvenlik Başkanı Lev Kubiak, bütün dünyanın COVID-19 aşısına ihtiyacı olduğunu ve çok sınırlı tedarikin bulunduğu bir ortamda suçlular için mükemmel bir fırsat doğduğunu anlattı.

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Kubiak, piyasaya sahte aşı sürümünün daha da kötüye gidebileceği uyarısını yaparak "Şu anda tüketiciler aşı temini için çaresizler ve bu nedenle kolayca kandırılıyorlar" dedi.

ABD de dahil Meksika ve diğer bazı ülkelerde, sahte aşı pazarlaması yapan onlarca internet sitesi de kapatıldı.

Sahte reçeteli ilaç pazarının yıllık değeri 200 milyar dolardan fazla

Interpol kayıtlarına göre, geçen ay Çin ve Güney Afrika’da binlerce doz sahte COVID-19 aşısının ele geçirildi ve onlarca kişi gözaltına alındı.

Yetkililer, sahte ilaç üretiminin son 10 yılda çok kazançlı bir sektör haline geldiğine işaret ediyor.

PricewaterhouseCoopers kayıtlarına göre, sahte reçeteli ilaç pazarının yıllık değeri 200 milyar dolardan fazla.

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Son Güncelleme: 22.04.2021 07:38
Anahtar Kelimeler:
Sahte Biontech Aşıları
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