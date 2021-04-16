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Pfizer'den açıklama

ABD'li ilaç firması Pfizer, koronavirüs aşılarını yaptıran kişilerin en geç 12 ay içinde üçüncü doz aşıya ihtiyaç duyabileceklerini duyurdu. Firma, yeni virüs çeşitlerinin görülmesi durumunda her yıl aşı yapılmasının gerekebileceğini açıkladı.

16 Nisan 2021 Cuma 09:00
Pfizer'den açıklama
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Tüm dünyada koronavirüse karşı aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Virüsün yeni varyantlarının çıkması aşıların virüse karşı koruyuculuklarının ne kadar süreceği konusunu akıllara getirdi.

"Her yıl yeniden aşı gerekebilir"

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ABD'li ilaç firması Pfizer, koronavirüs aşısında üçüncü doza ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı.

ABD basınına açıklamalarda bulunan firmanın CEO'su Albert Bourla, muhtemel bir senaryoya göre, 6 ila 12 ay arasında üçüncü bir doza ihtiyaç duyulacağını söyledi. Bourla, yeni virüs çeşitlerinin görülmesi durumunda insanların her yıl yeniden aşı olması gerekebileceğini de vurguladı.

Aşının 6 aydan sonraki etkinliğine ilişkin çalışmalar sürüyor

Pfizer'in verilerinin 2 binden fazla aşılanmış kişiye dayandığı ancak korumanın 6 ay sonra devam edip etmediğini belirlemek için daha fazla veriye ihtiyaç olduğu aktarıldı.

Pfizer ve BioNTech, şubat ayında virüsün yeni varyantlarına karşı bağışıklık tepkisini daha iyi anlamak için koronavirüs aşısının üçüncü dozunu test ettiklerini açıklamıştı. 

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Anahtar Kelimeler:
PfizerCovid19 Aşısı
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