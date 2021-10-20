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Pfızer-Biontech aşısının gençlerde etkinliği kanıtlandı

ABD’de Pfizer-BioNTech’in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 12-18 yaş grubunda yüzde 93 etkili olduğu açıklandı.

20 Ekim 2021 Çarşamba 10:00
Pfızer-Biontech aşısının gençlerde etkinliği kanıtlandı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), yeni bir araştırmaya göre Pfizer-BioNTech aşısının 12-18 yaş grubunda hastaneye yatışların önlenmesi bakımından yüzde 93 etkili olduğunu duyurdu.

Araştırma için haziran-eylül ayları arasında 19 çocuk hastanesindeki Kovid-19 hastalarını inceleyen CDC, 179 hastanın yalnızca yüzde 3’ünün aşılı 97’sinin ise aşısız olduğu sonucuna ulaştı. Bu hastalar arasında entübe edilen 29 ve ölen 2 hastanın aşısız olduğu belirtildi.

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CDC, ABD’de 5-11 yaş arasında Kovid-19 aşılamasına hazırlanıldığı dönemde yayınlanan bu araştırmanın, genç nüfusun aşılanmasının virüsün ülkede yayılma hızını yavaşlatacağını ve çocukları nadir de olsa şiddetli hastalıktan koruyacağını gösterdiğini vurguladı.

Kurum, araştırma sonucunun, Kovid-19 aşılarının gençler üzerindeki etkisi konusunda bugüne kadar yayımlanan en güçlü kanıt olduğunu belirtti.

CDC verilerine göre ülkede 12-15 yaş arasındaki gençlerin yüzde 46’sı, 16-17 yaş grubununsa yüzde 54’ü aşılarını tamamladı.


 

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Son Güncelleme: 20.10.2021 10:39
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