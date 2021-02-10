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Pfizer aşısı viral yükü azaltıyor

İsrail'de yapılan ilk araştırmalar Pfizer-BioNTech aşısının koronavirüsün viral yükünü azalttığını ortaya koydu.

10 Şubat 2021 Çarşamba 10:00
Pfizer aşısı viral yükü azaltıyor
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Aşılanma kampanyasına hızlı bir şekilde devam eden İsrail'de yapılan ilk araştırmalar Pfizer-BioNTech aşısının koronavirüsün viral yükünü azalttığını ortaya koydu.

Bu da aşının koronavirüsün yayılmasının yavaşlamasında etkili olabileceği anlamına geliyor.

İsrail'de büyük bir koronavirüs test laboratuvarı şirketi olan MyHeritage, ocak ayının son iki haftasında 60 yaş üzerindeki kişilerde viral yükün önemli bir şekilde azaldığını ortaya koydu.

Guardian'ın haberine göre araştırmada aşı sayesinde koronavirüs pozitif olan kişilerde viral yük 1,6'den 20'e kadar değişen oranda daha düşük çıktı.

Araştırma 1 Aralık ve 30 Ocak arasında 60 yaşın üzerinde olanlar ile 40-60 yaş arasında koronavirüs testi pozitif olan kişiler üzerinde yürütüldü.

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Araştırmacılar, bulgularının daha başlangıç aşamasında olduğu ve araştırmanın henüz bilimsel bir dergide yayımlanmadığı uyarısında bulundu.

Aşıların viral yükü azaltmakta etkili olması mutasyonların engellenmesi, koronavirüsün bulaşıcılığının azalması ve sürü bağışıklığına ulaşılmasında önemli.

Bloomberg verilerine göre İsrail'de nüfusun yüzde 24'ünün aşılanması tamamlandı, yüzde 39'u ise ilk doz aşılarını aldı.

'PFİZER-BİONTECH AŞISININ İLK DOZU ÜÇTE İKİ ORANINDA KORUMA SAĞLIYOR'

Diğer yandan Bloomberg'in haberine göre de İngiltere'de yapılan araştırmaya göre Pfizer-BioNTech aşısının ilk dozu üçte iki oranında koruma sağlıyor.

İngiltere hükümetinin yürüttüğü aşılama programının ilk bulgularına göre ilk doz gençlerde yüzde 65; 80 yaş üzeri kişilerde ise yüzde 64 oranında hastalığa karşı koruma sağlıyor.

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Son Güncelleme: 10.02.2021 11:11
Anahtar Kelimeler:
Pfizer Aşısı
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