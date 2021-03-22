Pfizer aşılarının altıncı kısmı Japonya'ya ulaştı

Kyodo ajansının haberine göre, Pfizer üretimi Kovid-19 aşılarının 654 bin dozluk altıncı kısmını taşıyan kargo uçağı, başkent Tokyo'nun doğusundaki Narita Havalimanına indi.

Şubat ayında Sağlık Bakanlığı onayı alan Pfizer aşıları, ülkede öncelikle sağlık çalışanlarının aşılanmasını kapsayacak şekilde eyaletlere dağıtılacak.

Mayıs ayı ortasına dek 4,8 milyon sağlık çalışanının, 12 Nisan'dan itibaren ise 65 yaş üstü kişilerin aşılanması hedefleniyor.



Hükümet, toplam 314 milyon doz aşının, BioNTech-Pfizer, AstraZeneca ve Moderna firmalarından sipariş edildiğini açıklamıştı.



