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Petrol şirketleri Irak'ı bırakıyor mu?

Irak Petrol Bakanı'nın açıklamasına göre, Lukoil, ExxonMobil ve BP gibi dev petrol şirketleri, Irak'taki kimi petrol sahalarındaki hisselerini devretmek için hazırlık yapıyor.

04 Temmuz 2021 Pazar 16:43
Petrol şirketleri Irak'ı bırakıyor mu?

Irak Petrol Bakanı İhsan Abdul Jabbar, dün bakanlığın Facebook sayfasından paylaşılan bir videoda, Rus şirket Lukoil’in Batı Kurna-2’deki hisselerini Çinli şirketlere satmak için bildirimde bulunduğunu açıkladı. Bakan ayrıca BP’nin Rumaila sahasından çekilmek istediğini duyurdu.

“ORTAM YATIRIMCI İÇİN UYGUN DEĞİL”

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Bakan Jabbar videoda, Irak’taki yatırım ortamının bir petrol devinin orada iş yapmak istemesi için yeterince cesaret verici olmadığını söyledi.

Konuşmasında, “Irak’taki mevcut yatırım ortamı, büyük yatırımcıları tutmak için uygun değil” ifadelerine yer veren bakan, “Bütün büyük yatırımcılar ya başka bir pazar ya da başka bir ortak arıyor. Biz bir yatırım ortamı olarak büyük ortaklar için uygun değiliz” dedi.

EXXONMOBİL DE KAÇIYOR

Bakan geçen hafta mecliste yaptığı bir sunumda ExxonMobil’in Batı Kurna 1 bölgesindeki hisssesini 400 milyon doların altına satmayı düşündüğünü söylemişti. Jabbar, devlet kontrolündeki Basra Oil’in burada bir anlaşma düşündüğünü sözlerine ekledi.

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