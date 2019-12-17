Pervez Müşerref'e vatana ihanetten idam

Üç üyeden oluşan özel mahkeme, Müşerref'in idamla cezalandırılmasına karar verdi.
General Pervez Müşerref 1999'da darbeyle iktidara el koymuştu. Müşerref 2001-2008 yılları arasında Pakistan Cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.
Pakistan eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref 2013 yılında açılan bir davada vatana ihanetten idam cezasına mahkum edildi.
Üç üyeden oluşan özel mahkeme, Müşerref'in idamla cezalandırılmasına karar verdi.
General Pervez Müşerref 1999'da darbeyle iktidara el koymuştu. Müşerref 2001-2008 yılları arasında Pakistan Cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.