banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111721
ALTIN
278.466
DOLAR
5.8626
STERLİN
7.7252
EURO
6.5306
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Şahin 7 ay hapis yatacak
7 AY HAPİS YATACAK
3 buçuk yıl hapis yatacak
3 BUÇUK YIL HAPİS YATACAK
Flaş Haber
Sevenleri şokta
Kapat

Pervez Müşerref'e vatana ihanetten idam

Pakistan eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref 2013 yılında açılan bir davada vatana ihanetten idam cezasına mahkum edildi.

Pervez Müşerref'e vatana ihanetten idam

Pakistan eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref 2013 yılında açılan bir davada vatana ihanetten idam cezasına mahkum edildi.

17 Aralık 2019 Salı 09:19
Pervez Müşerref'e vatana ihanetten idam

Üç üyeden oluşan özel mahkeme, Müşerref'in idamla cezalandırılmasına karar verdi.

banner317
Pervez Müşerref sağlık sorunları nedeniyle 2016 yılında yurtdışına çıkmıştı. Şu anda Dubai'de yaşayan Müşerref'in yurtdışına çıkışına sağlık sorunları nedeniyle izin verilmişti.

General Pervez Müşerref 1999'da darbeyle iktidara el koymuştu. Müşerref 2001-2008 yılları arasında Pakistan Cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.

Son Güncelleme: 17.12.2019 13:09
Anahtar Kelimeler:
Pervez Müşerref Idam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boeing, 737 Max yolcu uçaklarının üretimini durdurma kararı aldı
Boeing, 737 Max yolcu uçaklarının üretimini durdurma kararı aldı
Yemen hükümetinden Güney Geçiş Konseyi'ne “Riyad Anlaşması'nı engelleme“ suçlaması
Yemen hükümetinden Güney Geçiş Konseyi'ne “Riyad Anlaşması'nı engelleme“ suçlaması
Sudan, Hizbullah ve Hamas’ın ofislerini kapatacak
Sudan, Hizbullah ve Hamas’ın ofislerini kapatacak
"İsrail, Doğal Gaz Boru Hattı inşası için Türkiye ile müzakerelere hazır“ iddiası
"İsrail, Doğal Gaz Boru Hattı inşası için Türkiye ile müzakerelere hazır“ iddiası
Fransa, Benin'e ait tarihi eserleri 2020'de iade edecek
Fransa, Benin'e ait tarihi eserleri 2020'de iade edecek
Fas, deniz sınırını Batı Sahra'yı da içine alacak şekilde genişletti
Fas, deniz sınırını Batı Sahra'yı da içine alacak şekilde genişletti
Çin ve Rusya, BMGK'ye Kuzey Kore'ye yönelik bazı yaptırımların kaldırılmasını teklif etti
Çin ve Rusya, BMGK'ye Kuzey Kore'ye yönelik bazı yaptırımların kaldırılmasını teklif etti
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da bir Filistinlinin evine saldırdı
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da bir Filistinlinin evine saldırdı
Trump: “Küreselciler para kaybetmemizi istiyor“
Trump: “Küreselciler para kaybetmemizi istiyor“
Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor
Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim