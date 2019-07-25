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Peru’da 200 ev kül oldu

Peru’da 200 ev kül oldu

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:30
Peru’da 200 ev kül oldu

BAŞKENT LİMA’DA ÇIKAN YANGINDA 200 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Peru Noticias isimli internet sitesinin haberine göre, başkentin liman bölgesi Callao'da sabah saatlerinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek bitişik evlere sıçrayan yangını söndürmek için olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

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Yangın 4 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

İtfaiye Şefi Larry Lynch, basına yaptığı açıklamada, 200 evin yangın nedeniyle küle döndüğünü belirterek, "Yangına müdahale sırasında su sıkıntısı yaşanması, yangının kontrol altına alınmasını geciktirdi ama herhangi bir can kaybı olmadı." dedi. 

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, evleri yananların, eşyalarını kurtarmak için büyük çaba harcadığı görülüyor.

Görüntülerde ismi açıklanmayan 60 yaşındaki bir kadın, gözyaşları içinde "Sahip olduğum her şey yandı." ifadeleriyle yetkililerden yardım istiyor. 

Nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmayan yangının, bölgedeki bir evde gizlice üretilen havai fişeklerin patlaması sonucu başladığı öne sürüldü. 

Son Güncelleme: 25.07.2019 19:46
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