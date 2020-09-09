banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1100
ALTIN
468.010
DOLAR
7.4688
STERLİN
9.7365
EURO
8.8268
Banka borçları ve kredi kartları ne olacak!
Banka borçları ve kredi kartları...
Rusyadan denge! Politikası
Rusyadan denge! Politikası
Acil Durum Hastanesi’nin pusuda bekleyen sorunları
Acil Durum Hastanesi’nin pusuda bekleyen...
Kriz hükümeti ama şimdi
Kriz hükümeti ama şimdi
banner364

Peru, Kolombiya Ve Ekvador\'da Kovid-19 Kaynaklı Ölümler Artıyor

Ankara, 9 Eylül 20 (.): Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Peru\'da 30 bin 123\'e, Kolombiya\'da 21 bin 817\'ye, Ekvador\'da 10 bin 627\'ye yükseldi.

09 Eylül 2020 Çarşamba 17:32
Peru, Kolombiya Ve Ekvador\'da Kovid-19 Kaynaklı Ölümler Artıyor
banner337
banner351

Ankara, 9 Eylül 20 (.): Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Peru'da 30 bin 123'e, Kolombiya'da 21 bin 817'ye, Ekvador'da 10 bin 627'ye yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 147 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 30 bin 123'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 615 artışla 696 bin 190'a, iyileşenlerin sayısı da 529 bin 751'e ulaştı.

banner341
Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 202 kişi hayatını kaybetti ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bin 817'ye yükseldi.

Vaka sayısının 7 bin 665 artarak, 679 bin 513'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 12 bin 183 artışla 541 bin 462 oldu.

Ekvador basınında çıkan haberlere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 51 artarak 10 bin 627'ye, vaka sayısı ise 665 artışla 110 bin 757'ye ulaştı.

Ülkede, Kovid-19 tespit edilmesinin ardından sağlığına kavuşanların sayısı 91 bin 242 olarak kayda geçti.

(AA/FEZ)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abd Irak'taki Asker Sayısını Bu Ay 3 Bine İndireceğini Açıkladı
Abd Irak'taki Asker Sayısını Bu Ay 3 Bine İndireceğini Açıkladı
Arap Ülkelerinde Kovid-19 Kaynaklı Can Kayıpları Arttı
Arap Ülkelerinde Kovid-19 Kaynaklı Can Kayıpları Arttı
İnsan Hakları Kuruluşları 2022 Kış Olimpiyatları'nın Çin'den Geri Alınmasını Talep Etti
İnsan Hakları Kuruluşları 2022 Kış Olimpiyatları'nın Çin'den Geri Alınmasını Talep Etti
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko’dan, Erken Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sinyali
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko’dan, Erken Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sinyali
Abd'de Kovid-19'dan Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 194 Bin 75'e Çıktı
Abd'de Kovid-19'dan Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 194 Bin 75'e Çıktı
Çin'in
Çin'in "yeniden Kullanılabilir" Uzay Aracı Dünya'ya Döndü
Belçika'da Kovid-19 Vakaları Artıyor
Belçika'da Kovid-19 Vakaları Artıyor
Abd'nin Portland Kentinde Irkçılık Karşıtı Gösteriler Yeniden Alevlendi
Abd'nin Portland Kentinde Irkçılık Karşıtı Gösteriler Yeniden Alevlendi
Kamusen Yarın 1 Günlük Uyarı Grevi Yapacak
Kamusen Yarın 1 Günlük Uyarı Grevi Yapacak
2050'ye Kadar 1 Milyardan Fazla Kişi Yiyecek Ve Su Yüzünden Yerinden Olabilir
2050'ye Kadar 1 Milyardan Fazla Kişi Yiyecek Ve Su Yüzünden Yerinden Olabilir

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim