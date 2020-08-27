Peru, Kolombiya Ve Ekvador\'da Kovid-19 Kaynaklı Ölümler Artıyor

Ankara, 27 Ağustos 20 : Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 28 bin 124'e, Kolombiya'da 18 bin 184'e, Ekvador'da 6 bin 410'a yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 123 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülkede virüs kaynaklı can kaybı 28 bin 124'e çıktı.

Vaka sayısı 5 bin 996 artışla 613 bin 378'e, iyileşenlerin sayısı da 421 bin 877'ye ulaştı.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre ise ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 295 kişi hayatını kaybetti. Ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 18 bin 184'e yükseldi.

Vaka sayısının 10 bin 142 artarak 572 bin 270'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 11 bin 651 artışla 407 bin 121 oldu.

Ekvador basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 artarak 6 bin 410'a, vaka sayısı ise 1519 artarak 110 bin 549'a yükseldi.

(AA/RÇ/ŞEB)