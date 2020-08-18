banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1092
ALTIN
476.370
DOLAR
7.3590
STERLİN
9.7588
EURO
8.7826
Pilli’yi vuralım ama öldürmeyelim!
Pilli’yi vuralım ama öldürmeyelim!
Özersay hükümetsen temenni etme, yap!
Özersay hükümetsen temenni etme, yap!
Pandemi girdabındaki büyükler ve pandemi nesli
Pandemi girdabındaki büyükler ve pandemi...
Uyanın ; iflasa sürükleniyoruz
Uyanın ; iflasa sürükleniyoruz
banner355

Peru, Kolombiya Ve Ekvador\'da Kovid-19 Kaynaklı Ölümler Artıyor

Ankara, 18 Ağustos 20 (.): Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Peru\'da 26 bin 481\'e, Kolombiya\'da 15 bin 372\'ye, Ekvador\'da 6 bin 83\'e yükseldi.

18 Ağustos 2020 Salı 18:46
Peru, Kolombiya Ve Ekvador\'da Kovid-19 Kaynaklı Ölümler Artıyor
banner337
banner351

Ankara, 18 Ağustos 20 (.): Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 26 bin 481'e, Kolombiya'da 15 bin 372'ye, Ekvador'da 6 bin 83'e yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 200 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 26 bin 481'e çıktı.

Vaka sayısı 5 bin 547 artışla 541 bin 493'e, iyileşenlerin sayısı da 370 bin 717'ye ulaştı.

banner341
Kolombiya Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, ise virüs nedeniyle son 24 saatte 275 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 15 bin 372'ye yükseldi.

Vaka sayısının 8 bin 328 artarak 476 bin 660'a çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 14 bin 89 artışla 301 bin 525'e çıktı.

Ekvador'da da Sağlık Bakanlığının Twitter'dan paylaştığı bilgiye göre, son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 13 artarak 6 bin 83'e, vaka sayısı ise 209 artarak 101 bin 751'e yükseldi.

(AA/FEZ)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mali'de Askeri Araçlar Başkent Bamako'ya İlerliyor
Mali'de Askeri Araçlar Başkent Bamako'ya İlerliyor
Abd'de Kovid-19'dan Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 173 Bin 778'e Yükseldi
Abd'de Kovid-19'dan Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 173 Bin 778'e Yükseldi
Ab Konseyi Başkanı Mıchel, Putin'le Belarus'u Görüştü
Ab Konseyi Başkanı Mıchel, Putin'le Belarus'u Görüştü
Ab, Yunanistan'dan Göçmenlerin Denizde Geri İtilmesini Soruşturmasını İstedi
Ab, Yunanistan'dan Göçmenlerin Denizde Geri İtilmesini Soruşturmasını İstedi
Afrika'da 50 Yıl Aradan Sonra Fil Fareleri Yeniden Görüldü
Afrika'da 50 Yıl Aradan Sonra Fil Fareleri Yeniden Görüldü
Almanya’da Kovid-19 Vaka Sayısı 225 Bini Geçti
Almanya’da Kovid-19 Vaka Sayısı 225 Bini Geçti
Almanya'da Polis 15 Yaşındaki Göçmen Gence Orantısız Güç Kullandı
Almanya'da Polis 15 Yaşındaki Göçmen Gence Orantısız Güç Kullandı
Asya-pasifik Ülkelerinde Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler
Asya-pasifik Ülkelerinde Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler
İngiltere'de Bir Göçmen Sahile Ulaştığı Anda Saldırıya Uğradı
İngiltere'de Bir Göçmen Sahile Ulaştığı Anda Saldırıya Uğradı
Mali'de Darbe Girişimi İddiası
Mali'de Darbe Girişimi İddiası

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim