Peru, Kolombiya Ve Ekvador\'da Kovid-19 Kaynaklı Ölümler Artıyor

Ankara, 18 Ağustos 20 (.): Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 26 bin 481'e, Kolombiya'da 15 bin 372'ye, Ekvador'da 6 bin 83'e yükseldi.
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 200 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 26 bin 481'e çıktı.
Vaka sayısı 5 bin 547 artışla 541 bin 493'e, iyileşenlerin sayısı da 370 bin 717'ye ulaştı.
Vaka sayısının 8 bin 328 artarak 476 bin 660'a çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 14 bin 89 artışla 301 bin 525'e çıktı.
Ekvador'da da Sağlık Bakanlığının Twitter'dan paylaştığı bilgiye göre, son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 13 artarak 6 bin 83'e, vaka sayısı ise 209 artarak 101 bin 751'e yükseldi.
(AA/FEZ)