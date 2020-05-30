Peru\'da Son 24 Saatte Kovid-19 Nedeniyle 131 Kişi Öldü

ÜLKEDE SALGININ BAŞLANGICINDAN BU YANA EN FAZLA SAYIDA GÜNLÜK VAKA KAYDA GEÇTİ
Ankara, 30 Mayıs 20 : Latin Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 131 kişi hayatını kaybetti.
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 131 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 4 bin 230'a yükseldi, vaka sayısı ise 6 bin 506 artarak 148 bin 285'e çıktı.
Salgından iyileşenlerin sayısı da 59 bin 442'ye yükseldi.
Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.
(AA/AK/HÖ)