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Peru\'da İlk Kovid-19 Vakası…

Buenos Aıres, 6 Mart 20 : Güney Amerika ülkesi Peru\'da çeşitli Avrupa ülkelerinde bulunan bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği açıklandı.

Peru\'da İlk Kovid-19 Vakası…

Buenos Aıres, 6 Mart 20 : Güney Amerika ülkesi Peru\'da çeşitli Avrupa ülkelerinde bulunan bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği açıklandı.

06 Mart 2020 Cuma 16:10
Peru\'da İlk Kovid-19 Vakası…
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Buenos Aıres, 6 Mart 20 : Güney Amerika ülkesi Peru'da çeşitli Avrupa ülkelerinde bulunan bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği açıklandı.
Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bugün, ülkemizde ilk Kovid-19 vakasının daha önce İspanya, Fransa ve Çek Cumhuriyeti'nde bulunan 25 yaşındaki bir erkekte görüldüğünü doğrulamak durumundayım." dedi.
Halka sükunet çağrısı yapan Vizcarra, Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak gerekli önlemlerin alındığını sözlerine ekledi.
KOVİD-19 VAKASI LATİN AMERİKA'DA ARTIŞ GÖSTERİYOR
Latin Amerika'da ilk Brezilya’da görülen virüsün bulunduğu ülkelerde virüse yakalanan kişi sayısı artıyor.
Virüsün bulaştığı kişi sayısı Ekvador'da 13, Brezilya'da 8, Meksika ve Şili'de 5 Arjantin'de 2'ye yükseldi.
Kovid-19, Latin Amerika'da ilk olarak Brezilya'da, ardından Meksika, Ekvador, Dominik Cumhuriyeti, Arjantin ve Şili'de görülmüştü.
RUSYA'DA VAKA SAYISI 10'A ÇIKTI

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Rusya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı bir günde 4'ten 10'a yükseldi.
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre bir gün içinde başkent Moskova’da 5, Nijniy Novgorod’da 1 kişide Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, virüs taşıyan söz konusu 6 kişinin son iki hafta içerisinde İtalya’ya seyahat ettikleri kaydedildi.
SLOVAKYA'DA İLK KOVİD-19 VAKASI
Öte yandan Slovakya'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi. 
Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini, düzenlediği basın toplantısında, ülkede bir kişide yapılan testlerin pozitif çıktığını bildirdi. 
Söz konusu kişinin son dönemde yurt dışına çıkmadığını ama birkaç gün önce İtalya'dan dönen oğlu ile buluştuğunu kaydeden Pellegrini, hastanın durumunun iyi olduğunu ifade etti.
(AA/GÖZ/SEL)
 

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