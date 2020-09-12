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Peru\'da Devlet Başkanı Vizcarra İçin "görevden Alma" Süreci Başlatıldı

KONGRE, DEVLET BAŞKANI MARTİN VİZCARRA\'YI HAKKINDA YÜRÜTÜLEN YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA

12 Eylül 2020 Cumartesi 10:08
Peru\'da Devlet Başkanı Vizcarra İçin
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KONGRE, DEVLET BAŞKANI MARTİN VİZCARRA'YI HAKKINDA YÜRÜTÜLEN YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA "ADALETİ ENGELLEMEKLE" SUÇLUYOR

Lima, 12 Eylül 20 (.):  Peru Kongresinin, "adaleti engelleme" gerekçesiyle Devlet Başkanı Martin Vizcarra'yı görevden alma sürecini başlattığı bildirildi.

Ulusal medyaya yansıyan haberlere göre Peru Kongresi, cuma günü yaptığı oylamayla Vizcarra'nın görevden alınması ile sonuçlanabilecek soruşturmayı başlatma kararı aldı.

35 "hayır" oyuna karşılık 65 milletvekilinin "evet" oyu ile kabul edilen kararda Vizcarra, hakkındaki yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili yalan söylemek ve bu yolla "adaleti engellemekle" suçlandı.

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18 Eylül'de yine Kongrede yapılması beklenen oturumda bu sefer Vizcarra'nın hakkındaki suçlamalara yanıt vermesi bekleniyor.

Konuyla ilgili olarak televizyondan halka seslenen Devlet Başkanı, yolsuzluk iddialarıyla ilgili kendi aleyhinde medyaya düşen iki ses kaydının bir "komplo" olduğunu ve muhalefetin kendisini görevden almaya çalıştığını savundu. Vizcarra, konuşmasında, "Görevi bırakıp kaçmayacağım." ifadesini kullandı.

Peru'da önceki Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski da hakkında açılan görevden alma sürecinin ardından 2018 yılında istifa etmişti.

Halen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en yüksek ölüm oranına sahip ülkelerden biri olan Peru'daki siyasi çalkantının ekonomiyi daha da kötü etkileyeceği belirtiliyor.

(AA/TUĞ/HA)

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