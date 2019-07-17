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Peru'nun Eski Devlet Başkanı Toledo ABD'de tutuklandı

Peru'nun Eski Devlet Başkanı Toledo ABD'de tutuklandı

17 Temmuz 2019 Çarşamba 06:35
Peru'nun Eski Devlet Başkanı Toledo ABD'de tutuklandı

Eski Peru Devlet Başkanı AlejandroToledo, hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları nedeniyle ABD'de tutuklandı. 
ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları nedeniyle ülkesine iadesi istenen Toledo'nun ABD'de tutuklandığı bildirildi. 
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Nicole Navas, Toledo'nun cuma günkü duruşmaya kadar gözaltında tutulacağını söyledi.
Peru Başsavcılık Ofisinden sosyal medyadan yapılan açıklamada, Toledo'nun mahkemeye çıkarılmasının Peru'ya güvenli şekilde iade edilmesi sürecinin bir parçası olduğu belirtildi. 
Toledo'nun avukatı HeribertoBenitez, yerel radyo RPP'ye yaptığı açıklamada, mahkemede eski Devlet Başkanı'nın Peru'da siyasi baskıyla karşı karşıya olduğunu göstermeye çalışacaklarını söyledi. 

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Peru'da 2001-2006 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürüten Toledo, iş adamı arkadaşı Josef Maiman aracılığıyla ülkedeki bir otoyol projesi için Odebrecht şirketinden 20 milyon dolar rüşvet almakla suçlanıyor.
Peru'da 2017 yılının şubat ayında görülen davada mahkeme, savcıların Odebrecht inşaat şirketinden rüşvet aldığı gerekçesiyle Toledo hakkında 18 aya kadar hapis istemini kabul etmişti.
ABD'nin California eyaletinde yaşayan Toledo, hakkındaki suçlamaları reddediyordu.  
Peru'da Brezilyalı inşaat firması Odebrecht'ten rüşvet almakla suçlanan bir başka eski Devlet Başkanı Alan Garcia nisan ayında intihar etmişti.
Alan Garcia, Peru'da 1985-1990 ile 2006-2011 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürütmüştü.
 

Son Güncelleme: 17.07.2019 09:41
Anahtar Kelimeler:
Alejandro Toledo
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