Peru'da küçük bir uçak aracın üstüne acil iniş yaptı

Peru'nun başkenti Lima'da yaşayanlar küçük bir uçağın caddeye acil iniş yapmasıyla hayatlarının şokunu yaşadı.

Peru Hava Kuvvetleri'ne ait küçük bir uçak bilinmeyen bir nedenle acil iniş yapmak zorunda kaldı. Önce elektrik kablolarına takılan uçak, daha sonra bir araca çarparak durdu.Kazada 2 pilot dışında yaralanan olmadı. Polis şefi Mario Arata pilotların durumlarının ciddi olmadığını duyurdu.

Kazanın ardından caddeye çakılan uçak çekici yardımıyla kaldırıldı. Olayla ilgili araştırmanın devam ettiği belirtildi.