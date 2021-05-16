banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kıbrıs – İsrail - Türkiye üçgeni
Kıbrıs – İsrail - Türkiye...
Bileklikler ne kadar güvenli!
Bileklikler ne kadar güvenli!
Çocuklara okulu haram etmek
Çocuklara okulu haram etmek
Kişilik meselesi önemli
Kişilik meselesi önemli
banner376

Peru'da Covid-19 salgını nedeniyle mezarlıklarda yer kalmadı

Peru'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısındaki artış nedeniyle mezarlıklarda ölüleri defnedecek yer bulunmuyor.

16 Mayıs 2021 Pazar 19:21
Peru'da Covid-19 salgını nedeniyle mezarlıklarda yer kalmadı
banner337

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Güney Amerika ülkesi Peru’da çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Covid-19 yeni krizlere kapı araladı.

Peru’nun başkenti Lima’da çok sayıda kişinin, hayatını kaybeden yakınlarını gömmek için mezarlıklarda yer bulamadığı kaydedildi.

Geçen ay kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Joel Bautista’nın ailesi 4 farklı mezarlıkta uygun bir mezar yeri aradıklarını ancak yer bulamayınca Bautista’yı evlerinin bahçesine gömmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

banner341
Lima’da benzer şekilde cenazeleri için mezarlıklarda yer bulmakta zorlanan birçok kişinin isyanı ülke basınına yansıdı.

İzlediği haberlerden etkilenen ve mezar bulamama korkusu yaşayan Victor Coba da kendisi, eşi ve dört akrabası için Lima’nın kuzeyinde bulunan ağaçsız bir alana mezar inşa ettiğini belirtti.

Öte yandan cenaze masraflarının salgın nedeniyle ekonomik durumu günden güne kötüleşen aileler için ciddi mali yük oluşturduğuna dikkat çeklildi.

Peru’da bugüne kadar 1 milyon 884 bin 596 Covid-19 vakası kaydedilirken, 65 bin 911 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya'da aşılama 1,5 milyara yaklaştı
Dünya'da aşılama 1,5 milyara yaklaştı
İsrail'e tüm uluslararası uçuşlar durduruldu
İsrail'e tüm uluslararası uçuşlar durduruldu
Hindistan'da gömülmüş yüzlerce ceset ortaya çıktı
Hindistan'da gömülmüş yüzlerce ceset ortaya çıktı
İsrail, Gazze Şeridi'nde Bakanlık binalarını bombaladı
İsrail, Gazze Şeridi'nde Bakanlık binalarını bombaladı
'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu?
'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu?
DSÖ: "2021 daha ölümcül olacak"
DSÖ: "2021 daha ölümcül olacak"
İsrail'in hava saldırıları devam ediyor
İsrail'in hava saldırıları devam ediyor
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor!
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor!
Sokağa çıkma yasakları sırasında kaybedilen kasları kazanmanın beş yolu
Sokağa çıkma yasakları sırasında kaybedilen kasları kazanmanın beş yolu
Filistin için kritik toplantı
Filistin için kritik toplantı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim