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Pentagon\'dan Orta Doğu\'ya Asker Sevkiyatı Açıklaması

PENTAGON:

Pentagon\'dan Orta Doğu\'ya Asker Sevkiyatı Açıklaması

PENTAGON:

04 Ocak 2020 Cumartesi 09:26
Pentagon\'dan Orta Doğu\'ya Asker Sevkiyatı Açıklaması

PENTAGON: "DAHA ÖNCE DE DUYURULDUĞU ÜZERE 82'NCİ HAVA İNDİRME TÜMENİNE BAĞLI ACİL MÜDAHALE KUVVETİ TUGAYI SEVKİYAT İÇİN TEYAKKUZA GEÇİRİLMİŞTİR VE ŞU ANDA SEVK EDİLİYOR. BİR TABUR ACİL MÜDAHALE KUVVETİ DAHA ÖNCE GÖNDERİLMİŞTİ. AYNI ZAMANDA TUGAY'IN KALANI İSE 96 SAATLİK TEYAKKUZA GEÇİRİLMİŞTİ" 
"TUGAY, ABD PERSONEL VE TESİSLERİNE YÖNELİK ARTAN TEHDİDE KARŞI TEDBİREN VE UYGUN BİR ADIM OLARAK KUVEYT'TE KONUŞLANDIRILACAK"
Washington, 4 Ocak 20 (.): ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinden sonra tırmanan İran-ABD gerilimi üzerine bölgeye 82'nci Hava İndirme Tümeninden bir tugayın tamamının gönderileceğini açıkladı. 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Daha önce de duyurulduğu üzere 82'nci Hava İndirme Tümenine bağlı Acil Müdahale Kuvveti Tugayı sevkiyat için teyakkuza geçirilmiştir ve şu anda sevk ediliyor. Bir tabur Acil Müdahale Kuvveti daha önce gönderilmişti. Aynı zamanda Tugay'ın kalanı ise 96 saatlik teyakkuza geçirilmişti." ifadelerine yer verildi.
Bu sevkiyatın beklenen bir gelişme olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Tugay, ABD personel ve tesislerine yönelik artan tehdide karşı tedbiren ve uygun bir adım olarak Kuveyt'te konuşlandırılacak." denildi.
Asker sayısıyla ilgili AA muhabirine konuşan bir savunma yetkilisi, hafta içinde sevk edilen 750 askerle toplam sevkiyatın 3 bin 500 olduğunu söyledi. 
ABD-İRAN GERİLİMİ

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ABD ile İran arasındaki gelirim, geçen hafta İran destekli Ketaib Hizbullah örgütünün, ABD askerlerinin konuşlu olduğu Kerkük'teki K1 askeri üssüne roket saldırısı yapmasıyla tırmandı.
31 roketle yapılan saldırıda, bir ABD'li sözleşmeli personel ölmüş, birçok Amerikan askeri de yaralanmıştı. Bu saldırı üzerine ABD de örgüte ait Irak ve Suriye'deki 5 üsse hava saldırısı düzenlemiş, buna karşılık ise Şii milisler, Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine saldırmıştı.
Bölgeye asker sevk eden ABD, Irak'a da baskı uygulayarak Bağdat Büyükelçiliğinin önünde Şii milisleri dağılmasını sağlamıştı.
Dün ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını söylemişti.
Ülkede 3 gün ulusal yas ilan eden Hamaney, ABD güçlerine sert karşılık verileceğini duyurmuştu.
(AA/TUĞ/ŞEB)
 

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