Pentagon'un önünde silah sesleri: 1 polis memuru öldü

Amerika Birleşik Devletleri güne Pentagon'a çok yakın bir noktadan gelen silah sesleriyle uyandı.



Pentagon'un önünde bulunan otobüs durakları ve metro istasyonunun olduğu noktada gerçekleşen silahlı saldırı güvenlik güçlerini teyakkuza geçirdi.

Polis memuru hayatını kaybetti

ABD basınında yer alan haberlere göre, bina dışındaki metro istasyonunda yaşanan şiddet olayında bıçaklanan polis yaşamını yitirdi.

Yetkililer, polisi öldüren şüphelinin de olay yerinde vurulması sonucu öldüğünü bildirdi.

Soruşturma devam ediyor

Olay esnasında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın binada olmadığı öğrenildi.

Pentagon Polis Şefi Woodrow Kusse, yaptığı açıklamada, saldırıyı doğrularken soruşturmanın devam ettiği gerekçesiyle saldırıya ve şüphelinin kimliğine ilişkin detay paylaşmadı.

Kusse, kısa süreli kapatılan Pentagon binasının ise güvende olduğunu söyledi.