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Pentagon: Türkiye Rusya'dan S-400 alırsa sonuçları ağır olur

Pentagon: Türkiye Rusya'dan S-400 alırsa sonuçları ağır olur

09 Mart 2019 Cumartesi 08:33
Pentagon: Türkiye Rusya'dan S-400 alırsa sonuçları ağır olur

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Charles Summers, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasının iki ülkenin askeri ilişkileri açısından ağır sonuçları olacağını söyledi.

Sözcü Summers, bu durumda Türkiye'nin ABD'den F-35 ve Patriot hava savunma sistemi almasının söz konusu olmayacağını dile getirdi.

Summers, Pentagon’da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Summers, "Türkiye, S-400'leri alırsa bunun askeri ilişkilerimiz bakımından ağır sonuçları olur. F-35 ve Patriotları almaları söz konusu olmayacak." ifadelerini kullandı.

Ağır sonuç: Türkiye'ye F-35 ve Patriot yok
Bir gazetecinin, "Bir NATO müttefikine yönelik 'Ağır sonuçları olur.' ifadesi ile ne demek istiyorsunuz?" sorusuna ise Summers, önceki sözlerini tekrarlayarak, "F-35 ve Patriotları alamayacaklar, bunu kastediyorum." diye yanıt verdi.

Hulusi Akar: 'Size F-35'i vermeyebiliriz' demek hukuka ve akla uygun değil
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pentagon'dan gelen açıklamalar öncesinde "Burada yaptığımız çalışmanın, diğer taraftan bir ortaklık çerçevesinde tasarlanıp, ortaklık çerçevesinde üretimine başlanılan ve şu anda pilotlarımız eğitim almak için Amerika'da faaliyetlerini sürdürürken bakım personelimiz, teknik personelimiz, astsubaylarımız orada eğitimlerini sürdürürken, 'Biz, size F-35'i vermeyebiliriz.' denilmesi de hiçbir şekilde ne hukuka ne de akla uygun." ifadelerini kullandı.

Hafta başında ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti de Kongre'de yaptığı açıklamada, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini alması durumunda ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını vermemesi gerektiğini söyledi.

Orgeneral Scaparrotti'nin açıklamalarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sert tepki gösterdi. Erdoğan, konuyla ilgili "Şimdi biz Ruslarla anlaştık, ortak üretime gireceğiz. Belki S-400'den sonra S-500'e gireceğiz. Bize S-400'de dayatma yapanlar, niçin Yunanistan'a yapmıyor S-300 için? Niçin Bulgaristan'a yapmıyor S-300 için? Niçin Slovakya'ya yapmıyor S-300 için? Bunlar da aynı zamanda NATO ülkesi, yapın, onlara da niye yapmıyorsunuz?" değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye S400Pentagon Türkiye
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