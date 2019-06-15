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Pentagon: “Türkiye ile ilişkilerimiz devam edecek“

Pentagon: “Türkiye ile ilişkilerimiz devam edecek“

15 Haziran 2019 Cumartesi 17:22
Pentagon: “Türkiye ile ilişkilerimiz devam edecek“

ABD SAVUNMA BAKANLIĞI, RUSYA'YI S-400 ANLAŞMASIYLA TÜRKİYE VE ABD ARASINDAKİ "DERİN İLİŞKİYİ" BOZMAYA ÇALIŞMAKLA SUÇLADI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye ile ilişkilerin devam edeceğini duyurdu.

Pentagon Uluslararası Politikalardan Sorumlu Sözcüsü Eric Pahon, ABD merkezli Arapça yayın yapan El-Hurra kanalında yer alan açıklamasında, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin, Moskova'nın S-400 anlaşması üzerinden yaşanan bölünmeden istifade ederek Washington ile Ankara arasındaki "derin ilişkiyi" bozmaya çalıştığını savundu.

Pahon "Rusya için en büyük hediye NATO ittifakında bölünmeler yaratmak ancak böyle bir şey olmayacak, Türkiye ile ilişkilerimiz devam edecek. Biz Türkiye'yle neredeyse 70 yıldır müttefikiz." ifadelerini kullandı.

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Ankara Washington hattındaki görüşmelerin kesilmediğini söyleyen Pahon "Elbette Türkiye'nin Rusya ile yaptığı anlaşmayı iptal etmesini ve NATO'da kullanılan Patriot sistemi almasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE İLE KOORDİNASYON F-35 PROGRAMI İLE SINIRLI DEĞİL"

Pentagon NATO ve Avrupa'dan Sorumlu Sözcüsü Yarbay Mike Andrews de El-Hurra'da yer alan açıklamasında "Türkiye ile stratejik ilişkilerimizi takdir ediyoruz. Türkiye ile iş birliğimiz çeşitli hedefler üzerine kurulu. Anadolu Kartalı tatbikatları gibi Türk güçleri ile ortak tatbikatlar yapılıyor. Türkiye ile koordinasyon F-35 programı ile sınırlı değil." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı kararına karşılık F-35 programına katılımının askıya alınmasıyla alakalı konuşan Andrews, "Türkiye yakın zamanda S-400 anlaşmasını iptal etmeye karar verirse aldığımız tüm kararlar değişebilir. Geri dönülebilir. Böyle bir durumda Washington, tekrar Türkiye'nin programa dahil olmasından memnuniyet duyacaktır." ifadelerine yer verdi.

Andrews, bu konuda Türklerle görüşmelerin sürdüğünü sözlerine ekledi

Son Güncelleme: 15.06.2019 20:30
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