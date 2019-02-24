Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103186
ALTIN
227.073
DOLAR
5.3171
STERLİN
6.9396
EURO
6.0307
Meteorolojiden toz uyarısı
METEOROLOJİDEN TOZ UYARISI
Güzelyurt’da sahte para
GÜZELYURT’DA SAHTE PARA
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
KKTC'ye giriş yaparken tutuklandı
KKTC'YE GİRİŞ YAPARKEN TUTUKLANDI
banner282
Flaş Haber
Girne’de hırsızlık
Kapat

Pentagon Meksika sınırına 1000 asker daha gönderiyor

Pentagon Meksika sınırına 1000 asker daha gönderiyor

24 Şubat 2019 Pazar 08:21
Pentagon Meksika sınırına 1000 asker daha gönderiyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), yasa dışı göçmenlerin ülkeye girişini engellemek amacıyla Meksika sınırına bin asker daha gönderecek.

Pentagon Sözcülüğünden yapılan açıklamada, söz konusu bin askerin 1 Mart itibarıyla yeni yerlerinde göreve başlayacakları belirtildi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde ise ilave bin askerin, Meksika sınırında daha önceden belirlenmiş bölgelere dikenli tel örmek üzere görev yapacakları aktarıldı. Yeni görevli askerlerin yaklaşık 225 kilometrelik bir bölgeye dikenli tel örecekleri kaydedildi.

Latin Amerika ülkelerinden yola çıkarak Meksika sınırından ABD'ye girmek isteyen yasa dışı göçmenleri engellemek için Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimine (CBP) destek amacıyla sınıra gönderilen askerlerin sayısının mevcut durumda 5 bin civarında olduğu belirtiliyor.

Pentagon, kasım ayında Orta Amerika'dan ABD'ye doğru gelen göçmen kervanına karşı Meksika sınırında 5 bin 900 asker konuşlandırmıştı. Görev süreleri 15 Aralık'tan 31 Ocak'a kadar uzatılan askerlerin bir kısmı daha sonra geri çekilmişti.

Şubat ayı başında Meksika sınırına 3 bin 750 asker daha göndereceğini kaydeden Pentagon, bu askerlerin 90 günlük görev süresiyle sınırlı olduklarını açıklamıştı.

Son Güncelleme: 24.02.2019 11:32
Anahtar Kelimeler:
Pentagon Meksika Asker
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan: Bir zamanlar Fransız bakan 'Siz Müslümansınız, sizi AB'ye almazlar' dedi
Erdoğan: Bir zamanlar Fransız bakan 'Siz Müslümansınız, sizi AB'ye almazlar' dedi
Bin Selman, Washington Büyükelçiliğine Prenses Rima'yı Atadı...
Bin Selman, Washington Büyükelçiliğine Prenses Rima'yı Atadı...
Sarı Yelekliler yeniden sokaklarda...
Sarı Yelekliler yeniden sokaklarda...
Çin: "Doğu Türkistan'daki terörle mücadelemiz alkışlanmalı"
Çin: "Doğu Türkistan'daki terörle mücadelemiz alkışlanmalı"
Dubai'de iş kurmak avantajlı mı?
Dubai'de iş kurmak avantajlı mı?
PKK'ya yeni isim
PKK'ya yeni isim
Erdoğan: Sınırımızda bir güvenli bölge olacaksa, bizim kontrolümüzde olur
Erdoğan: Sınırımızda bir güvenli bölge olacaksa, bizim kontrolümüzde olur
Küba Anayasa değişikliği için sandık başına gidiyor
Küba Anayasa değişikliği için sandık başına gidiyor
Sporcunun yırtılan ayakkabısı Nike'a 1.1 milyar dolara mâl oldu
Sporcunun yırtılan ayakkabısı Nike'a 1.1 milyar dolara mâl oldu
Suudi Arabistan'dan Çin'e Uygur toplama kampı desteği
Suudi Arabistan'dan Çin'e Uygur toplama kampı desteği

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim