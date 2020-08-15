Pentagon gizemli hava olayları için görev gücü kurdu

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "Tanımlanmayan Hava Olayları Görev Gücü"nün (UAP) Savunma Bakan Yardımcısı David Norquist'in 4 Ağustos'taki onayıyla kurulduğu belirtildi.

Buna göre UAP'ın, Pentagon Savunma ve İstihbarat Müsteşarlığı bünyesinde ABD Deniz Kuvvetleri Sekreterliğine bağlı olarak görev yapacağı açıklandı.

Açıklamada UAP'ın, her türlü tanımlanamayan hava olayları ve cisimlerini daha iyi anlama, sınıflandırma ve bunların muhtemel tehdit potansiyellerini araştırma amacına göre çalışacağı belirtildi.

Pentagon, nisan ayında, daha önce özel bir şirket tarafından yayınlanan ve UFO olduğu iddia edilen görüntüleri paylaşarak görüntülerdeki uçan cisimleri "tanımlanamayan uçan nesneler" olarak adlandırmıştı.

Pentagon sözcüsü Sue Gough'a göre, videolardan biri 2004'te, diğer ikisi Ocak 2015'te kaydedildi.

Söz konusu videoların yıllar önce internete düştüğünü belirten bir Pentagon sözcüsü, bunların gerçek olup olmadığı ya da daha fazla benzer görüntünün olup olmadığına ilişkin kamuoyunu aydınlatma amacıyla görüntülerin resmi olarak yayımlanmasına karar verildiğini belirtti.