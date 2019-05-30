banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
89030
ALTIN
245.044
DOLAR
5.9663
STERLİN
7.5381
EURO
6.6430
Girne’de uyuşturucu operasyonu
GİRNE’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Girne’de kaza: 3 yaralı yaya!
GİRNE’DE KAZA: 3 YARALI YAYA!
Mandıranızı boşalttırmayın!
MANDIRANIZI BOŞALTTIRMAYIN!
Trafik kazası: 2 yaralı
TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
banner306

Pentagon'dan Yunanistan'a sevkiyat açıklaması

Pentagon'dan Yunanistan'a sevkiyat açıklaması

30 Mayıs 2019 Perşembe 07:00
Pentagon'dan Yunanistan'a sevkiyat açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü EricPahon, ABD'nin Yunanistan'a yığınak yaptığı iddialarını yalanlayarak Amerikan ordusunun Avrupa genelinde yaz boyunca 9 ülkede yapılacak tatbikatlar için Yunanistan'daki bir limanı geçiş güzergahı olarak kullandığını açıkladı. 
ABD Kara Kuvvetlerinin Yunanistan'ın Alexandrapolis limanına 700 civarında askeri araç sevk ettiği iddiaları üzerine AA muhabirine açıklama yapan Pahon, "ABD, uzun zamandır planlanan yaz tatbikatları serisinin parçası olarak Yunanistan'da liman operasyonları yürütüyor." ifadelerine yer verdi. 
Bu tür sevkiyat operasyonlarının NATO müttefiki ülkelerle sık sık yapıldığına işaret eden Pahon, "Söz konusu Yunan limanı 9 tatbikatın yapılacağı Balkan ve Güney Avrupa ülkelerine kilit bir giriş güzergahıdır." değerlendirmesinde bulundu. 
ABD'nin Yunanistan'a yığınak yaptığı iddialarına değinen Pahon, şu ifadeleri kullandı: 

banner317
"Sevkiyatlarımız konusunda müttefik ve ortaklarımıza karşı açık ve şeffafız. ABD'nin Yunanistan'a yığınak yaptığına yönelik Rus propagandası tamamen yanlış ve Türkiye, ABD ve Yunanistan arasını açmak üzere dizayn edilmiştir. Ruslar yalan ve dezenformasyon ile müttefikler arasındaki ilişkileri sarsmanın peşinde ve bunlar ortaya çıktıkça bu yanlışları işaret etme konusunda uyanık olacağız. "
ABD'nin Atina Büyükelçiliği, geçen hafta ABD Kara Kuvvetlerine bağlı askerlerin yaz tatbikatları için 700 araç ve ekipmanı Alexandrapolis Limanı'na indirdiğini açıklamıştı.

 

Son Güncelleme: 30.05.2019 10:08
Anahtar Kelimeler:
Pentagon Yunanistan Sevkiyat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meksika'da otobüs kazası: 21 ölü
Meksika'da otobüs kazası: 21 ölü
Tayland'da iki yeni dinozor türü keşfedildi
Tayland'da iki yeni dinozor türü keşfedildi
Meksika'da 281 göçmen kurtarıldı
Meksika'da 281 göçmen kurtarıldı
Tuna Nehri'nde yolcu gemisi battı
Tuna Nehri'nde yolcu gemisi battı
ABD'de bir kişi Beyaz Saray yakınlarında kendini ateşe verdi
ABD'de bir kişi Beyaz Saray yakınlarında kendini ateşe verdi
Trump'tan Mueller'ın istifasına ilk tepki
Trump'tan Mueller'ın istifasına ilk tepki
BM başkanlığındaki RCC'den Hudeyde açıklaması
BM başkanlığındaki RCC'den Hudeyde açıklaması
İsrail 17 Eylül'de erken seçime gidecek
İsrail 17 Eylül'de erken seçime gidecek
ABD-BAE Savunma İşbirliği anlaşması hayata geçti
ABD-BAE Savunma İşbirliği anlaşması hayata geçti
Mahathir'den “yeni dünya düzeni“ çağrısı
Mahathir'den “yeni dünya düzeni“ çağrısı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim