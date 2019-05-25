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Pentagon'dan UFO itirafı!

Pentagon'dan UFO itirafı!

25 Mayıs 2019 Cumartesi 17:22
Pentagon'dan UFO itirafı!

Pentagon, UFO'lar üzerinde yıllardır araştırma yaptığını ilk kez açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christopher Sherwood, basın mensuplarına UFO'lar ve uzaylılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sherwood yapmış olduğu açıklamalarda Gelişmiş Uzay Tehdidi Tespit Programı isimli proje kapsamında, uzun yıllardır UFO'lar üzerinde araştırma yapıldığını belirtti.

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ABD’nin 38 gizli projesinin üzerindeki gizem geçtiğimiz dönemde kalkmış, ABD Defense Intelligence Agency’ye ait (Savunma İstihbarat Servisi) belgeler yayınlanmıştı. Yayınlanan belgeler arasında UFO belgeleri de yer aldı.

Söz konusu belgelerde ABD’nin lazer silahı, görünmezlik gibi projeler kapsamında milyonlarca dolar harcadığı ortaya çıktı. Aynı belgelere göre, ABD’deki kurumlar UFO araştırmaları kapsamında 22 milyon dolar (Yaklaşık 120 milyon TL) harcadı.

Geçtiğimiz dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanlığının 2007-2012 yılları arasında bir UFO tanımlama programını fonladığı belirlenmişti.

UFO'ların varlığını kanıtladığı iddia edilen fotoğrafların sırrı aradan geçen zamana rağmen hala çözülmüş değil. Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), geçtiğimiz aylarda 1950 ve 60'lı yıllarda ABD'de tavan yapan UFO gözlemlerinin arkasında "gizli uçak denemelerinin" yer aldığını belirtmişti.

CIA'den yapılan bu açıklamaya rağmen aralarında 1957 yılında Kaliforniya'daki Edwards Hava Üssü'nde görev yapan bir pilotun çektiği karenin de bulunduğu UFO fotoğrafları hala tartışmaların merkezinde yer alıyor.

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