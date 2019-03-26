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Pentagon'dan Meksika duvarına 1 milyar dolar destek

Pentagon'dan Meksika duvarına 1 milyar dolar destek

26 Mart 2019 Salı 09:03
Pentagon'dan Meksika duvarına 1 milyar dolar destek

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Shanahan'ın, İç Güvenlik Bakanlığı ile Sınır ve Gümrük Muhafaza Birimin'in sınır güvenliği ile ilgili çalışmalarına 1 milyar dolarlık desteğin planlanması için ABD Kara Kuvvetleri İstihkam Komutanlığını görevlendirdiği bildirildi. 

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu fon, ABD'nin güney sınırına ilişkin 15 Şubat'ta yayınlanan ulusal acil durum ilanı kapsamında, İç Güvenlik Bakanlığının, sınırın Yuma ve El Paso kısımlarında inşa edeceği 57 mil (92 kilometre) uzunluğunda 18 fit (5,5 metre) yüksekliğindeki demir parmaklıklar için ve bu bölgedeki yolların ıslahı ve ışıklandırılması amacıyla kullanılacak." 

Önceki haftalarda Kongreye sunulan Pentagon bütçesinde, Meksika sınırına örülecek duvarın da dahil olduğu "acil durumlar fonu" için 9,2 milyar dolar ayrılmıştı. 

Trump'ın, Pentagon'un istihkam fonlarının Meksika duvarına harcanması talebi Kongreden büyük tepki görmüştü. 

Anahtar Kelimeler:
Pentagon Meksika Duvarı
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