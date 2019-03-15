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Pentagon'dan Google'a Çin sitemi

Pentagon'dan Google'a Çin sitemi

15 Mart 2019 Cuma 09:54
Pentagon'dan Google'a Çin sitemi

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Google şirketinin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile iş yapmak istemediğini ancak Çin hükümeti ve ordusuna dolaylı olarak katkı sağlayan projelerde yer aldığını belirterek, şirketi eleştirdi.
Shanahan, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve Savunma Bakanlığı Müsteşarı David Norquis ile Senato Silahlı Hizmetler Komitesinde, 2020 mali yılı savunma bütçesine ilişkin soruları yanıtladı.
İnternet devi Google'ın Çin ile iş yapmasını eleştiren Shanahan, firmanın ABD savunma projelerinden çekildiğini ve Pentagon ile çalışma konusunda isteksiz olduğunu kaydetti.
Google'ın Çin'in özel sektöründe yaptığı işlerin Çin hükümeti ve ordusuna katkı sağladığını belirten Shanahan, "Ticari işlerin askeri işlerle içe içe girmesi önemli burada. Ekonomilerinin 5 trilyon doları devletin sahip olduğu şirketlerin elinde. Dolayısıyla teknoloji sivil alanda geliştiriliyor ve askeri alana aktarılıyor. Aralarında doğrudan bir ilişki var. Sadece transfer de yok aynı zamanda ABD teknolojilerinin sistematik bir şekilde çalınması söz konusu ki bu da ortaya çıkan teknolojilerin daha hızlı geliştirilmesine neden oluyor." diye konuştu.
GOOGLE'A BİR TEPKİ DE DUNFORD'DAN
Diğer taraftan Orgeneral Dunford da Google'ın Çin ile çalışıp Pentagon ile çalışmak istememesine tepki gösterdi.
Dunford, "Google'ın Çin'de yaptığı işler dolaylı olarak Çin ordusuna yarıyor ve bu konuda çok açık oldum. Endüstri ortaklarımıza, 'Bakın biz iyi adamlarız, temsil ettiğimiz değerler ve sistem sizin büyümenize imkan sağlayacak ve bugüne kadar sağlamıştır' diye açıklıyorum." ifadelerini kullandı.
ABD'li şirketlerin dolaylı olarak Çin ordusuna yaradığını bilerek Çin'de iş yapmalarını kaygı ile izlediklerini belirten Orgeneral Dunford, "Açıkçası dolaylı demek tam nitelemeyi karşılamayabilir. Çin ordusuna daha doğrudan katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Google, çalışanlarından gördüğü baskı ile Pentagon'la yaptığı projelerin bir kısmının ölümcül sonuçları olduğu gerekçesiyle bu projelerin bazılarından çekilmek zorunda kalmıştı.
SHANAHAN'A BOEİNG 737 MAX SORUSU
ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına örülecek duvar için Pentagon bütçesinde fon ayrılması konusunun ağırlıkla ele alındığı oturumda Shanahan'a Boeing 737 Max uçaklarına ilişkin sorular da yöneltildi.
Bir senatörün, bu uçaklara ilişkin Beyaz Saray veya Ulaştırma Bakanlığı ile görüşüp görüşmediğine ilişkin bir soruya Shanahan "Hayır, 737 Max'larla ilgili kimse ile konuşmadım." yanıtını verdi.
Bu konuda herhangi bir brifing de almadığını belirten Shanahan, Etiyopya'da düşen Boeing 737 Max uçağındaki arızaya yönelik bir soruşturma başlatılması fikrine ise olumlu baktığını dile getirdi.
Eski Boeing çalışanı Shanahan'ın, ABD'nin Boeing 737 Max uçaklarının uçuşlarının yasaklanması konusunda gecikmesinde etkisi olmuş olabileceği iddia ediliyordu.

Anahtar Kelimeler:
Pentagon Google
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