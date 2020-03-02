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Pentagon, Corona aşısı için çalıştığını duyurdu

ABD, askeri laboratuvarlarda ölümcül Corona virüsü için aşı geliştirme çalışmaları yapıldığını duyurdu. Ayrıca iki yeni ülkede daha Corana virüsü görüldüğü bildirildi.

Pentagon, Corona aşısı için çalıştığını duyurdu

ABD, askeri laboratuvarlarda ölümcül Corona virüsü için aşı geliştirme çalışmaları yapıldığını duyurdu. Ayrıca iki yeni ülkede daha Corana virüsü görüldüğü bildirildi.

02 Mart 2020 Pazartesi 20:47
Pentagon, Corona aşısı için çalıştığını duyurdu
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General Mark Milley tarafından yapılan açıklamda, “Araştırma laboratuvarlarımız hararetli bir şekilde aşı geliştirmek için çalışıyor” dedi.

Milley, “Gelişmelerin nasıl gittiğini önümüzdeki aylarda göreceğiz” ifadesini kullandı.

İKİ YENİ ÜLKE KATILDI

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Dünyayı kasıp kavuran Corona virüsü salgınına iki yeni ülke katıldı.

Baltık ülkesi Letonya’da bir vaka görüldüğü açıklanırken Suudi Arabistan’da da ilk kez yeni Corona virüsüne rastlanıldığı bildirildi.

İTALYA’DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Avrupa’da Corona virüsünün en çok hasar verdiği ülke olan İtalya’da ölü sayısı 50’yi aştı. Vaka sayısı ise 2000’in üzerine çıktı.

Virüsün yayılması engellenemezken Avrupa Parlamentosu yaptığı bir duyuru ile parlamento binasına gelen ziyaretçilere çeşitli sınırlamalar getirildiğini duyurdu.

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