Pentagon: Çin, Rusya’ya silah desteği verirse bunun sonuçları olacak

Pentagon’da bir grup gazeteciye, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan üst düzey bir yetkili, Rusya’nın operasyonlarının büyük ölçüde yavaşladığını belirtti.

Rusya’nın Çin’den askeri malzeme talebinde bulunduğuna ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine yetkili, “Bu konuda haberler gördük ve size sadece bu konuyu çok çok yakından takip ettiğimizi söyleyebilirim. Yönetimden başka yetkililerin de ifade ettiği gibi Çin bu savaşta Rusya’yı malzeme bakımından desteklerse bunun Çin için sonuçları olacak.” dedi.

Çin’in daha önce Batı'yı suçlayarak üstü kapalı bir şekilde Rusya’nın yaptıklarına onay verdiğini ifade eden yetkili, askeri malzeme desteği konusunda istihbarat değerlendirmesine girmeyeceğini ancak bu durum da dahil Çin’in savaşla ilgili pozisyonunu yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Rusya, Çin'den Ukrayna savaşı için askeri teçhizat istedikleri iddialarını yalanlamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Çin'den herhangi bir yardım almadan Ukrayna şehirlerinin tam kontrolünü alabileceğini söylemişti.