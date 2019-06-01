Pençe Harekatı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında şöyle denildi:

"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı’nda 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu."

Harekat kapsamında, Hakurk bölgesinde girilen teröristlere ait sığınak ve mağaralarda 12 kutu (yaklaşık 2 bin) doçka mühimmatı, 15 anti-tank roketi ve başlıkları, 15 roket sevk fişeği, 7 kutu (2 bin 800) AK-47 mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.