Pele yeniden hastaneye kaldırıldı

Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, FIFA Dünya Kupası'nı 3 kez (1958, 1962, 1970) kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.

Sao Paulo'daki Albert Einstein Hastanesi, "Pele, bu yıl eylül ayında tespit edilen kolon tümörünün takip ve tedavisi için hastaneye alındı." açıklamasında bulundu.

Ayrıca sağlık ekibinin açıklamasında, "Hastanın durumu stabil ve önümüzdeki günlerde taburcu edilmesi bekleniyor" denildi.

Pele, sağ kolonunda şüpheli bir lezyon tespit edilmesi üzerine Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Albert Einstein Hastanesinde 4 Eylül'de başarılı bir operasyon geçirmişti.

Hastanede bir ay kalan Pele'nin kemoterapisine evden devam edilmesi kararı alınmıştı.

HEYKELİ DİKİLEN PELE'NİN KARİYERİ

Birçok kişi tarafından tüm zamanların en iyi futbolcusu olarak kabul edilen ve gerçek adı Edson Arantes do Nascimento olan Pele, son yıllarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle çeşitli zamanlarda hastaneye kaldırıldı.

Tres Coraçoes kentinde 23 Ekim 1940'ta dünyaya gelen Pele, kulüp ve bireysel başarılarıyla futbol dünyasında iz bıraktı.

Kariyerini ABD'nin New York Cosmos ekibinde noktalamadan önce ülkesinde 19 yıl Santos forması giydi. "Siyah İnci", "Futbolun Kralı", "Kral Pele" gibi lakaplar takılan efsane futbolcu, bin 363 maçlık kariyerine bin 281 gol sığdırarak bin gol barajını aşan nadir oyunculardan oldu.

Brezilya Milli Takımı ile 1957-1971 yıllarında 92 kez sahaya çıkan ve 77 gol kaydeden Pele, ülkesinin en golcü futbolcusu olmayı başardı.

Pele'ye FIFA, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, UNICEF ve TIME dergisi tarafından yüzyılın futbolcusu ve atleti unvanları verildi.

Öyle ki efsane futbolcunun heykeli, Brezilyalılar için futbolun doğduğu yer Maracana Stadı'nın önüne dikildi.