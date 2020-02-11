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Pele'nin Oğlu: Babam Tek Başına Yürüyemediği İçin Dışarı Çıkmaya Utanıyor

"Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu" olarak kabul edilen Pele'nin oğlu Edinho, "Babam yardım almadan tek başına yürüyemediği için dışarı çıkmaya utanıyor" dedi.

Pele'nin Oğlu: Babam Tek Başına Yürüyemediği İçin Dışarı Çıkmaya Utanıyor

"Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu" olarak kabul edilen Pele'nin oğlu Edinho, "Babam yardım almadan tek başına yürüyemediği için dışarı çıkmaya utanıyor" dedi.

11 Şubat 2020 Salı 13:04
Pele'nin Oğlu: Babam Tek Başına Yürüyemediği İçin Dışarı Çıkmaya Utanıyor

"Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu" olarak kabul edilen Pele'nin oğlu Edinho, "Babam yardım almadan tek başına yürüyemediği için dışarı çıkmaya utanıyor" dedi.

Edinho, TV Globe'da katıldığı bir programda 79 yaşındaki Brezilyalı futbol efsanesinin son dönemde bir dizi sağlık sorunu yaşadığını anlattı.

Geçen yıl idrar yolları enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan Pele, 2015'te prostat ameliyatı olmuştu.

Pele, kalçasından yaşadığı sorunlar nedeniyle bir süredir tekerlekli sandalye kullanıyor.

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'DEPRESYONA GİRDİ'

Edinho, babasının kalça protezi operasyonu geçirdiği ve yürüme güçlüğü çektiğini belirterek şunları söyledi:

"Babam kabuğuna çekildi. Düşünün, o Kral. Her zaman baskın bir figür oldu. Ama şimdi doğru dürüst yürüyemiyor. Utanıyor. Başkalarının kendisini görmesini istemiyor.

Dışarı çıkmak, ya da dışarı çıkmayı gerektiren hiçbir şey yapmak istemiyor. Kalça protezi ameliyatından sonra yeterince fizik tedavi yaptırmadı. Yürüme sorunu onu depresyona soktu."

Pele 21 yıllık futbol kariyerinde 1363 maçta 1281 gol atarak dünya rekoru kırmıştı.

Efsanevi futbolcu, Brezilya milli takımıyla çıktığı 91 maçta da 77 gol atmıştı.

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Son Güncelleme: 11.02.2020 16:15
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