Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104074
ALTIN
220.162
DOLAR
5.1866
STERLİN
6.7980
EURO
5.9410
Benzin kaçağı otomobili yaktı
BENZİN KAÇAĞI OTOMOBİLİ YAKTI
14 ay hapis yatacaklar
14 AY HAPİS YATACAKLAR
3 buçuk yıl hapse mahkûm edildi
3 BUÇUK YIL HAPİS YATACAK
Emin Özkalp'dan anlamlı mesaj
EMİN ÖZKALP'DAN ANLAMLI MESAJ
banner282

Pekin'deki kritik nükleer konferansı ne anlama geliyor?

Pekin'deki kritik nükleer konferansı ne anlama geliyor?

31 Ocak 2019 Perşembe 08:57
Pekin'deki kritik nükleer konferansı ne anlama geliyor?

Dünyanın büyük nükleer güçleri Çin'in başkenti Pekin'de iki günlük konferansta bir araya geldi. Çin, burada Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi (NPT) anlaşmasının korunması ve uluslararası istikrarın devam ettirilmesi çağrısı yaptı.

Peki bu görüşmeleri anlamak için bilmemiz gerekenler neler?

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi (NPT) nedir?
Birleşmiş Milletler bünyesinde nükleer silahların yayılması ve bu teknolojinin önlenmesi için yapılan uluslararası anlaşma. 1970'de yürürlüğe giren anlaşma 1995'te uzatıldı. Anlaşma, nükleer teknolojinin barışçıl amaçlarla kullanılmasını ve nükleer silahsızlanmayı öngörüyor.

NPT'yi imzalayan ve imzalamayan ülkeler?
Nükleer güce sahip beş ülke dahil 191 devlet bu anlaşmayı imzaladı.

Hindistan, Pakistan ve Kuzey Kore anlaşmanın tarafı değil, şu anda nükleer silahları bulunuyor. Kuzey Kore anlaşmadan 2003 yılında çekildi.

Çin'deki konferansa hangi ülkeler katıldı?
Nükleer güce sahip beş ülke: Çin, Rusya, ABD, İngiltere, Fransa

Niçin bu konferans düzenleniyor?
Pekin'deki bu iki günlük konferans, 2020 Gözden Geçirme Konferansı için hazırlık sürecinin üçüncü bölümü. Her beş yılda bir değişiklik yapmak ve küresel gelişmelere uyum sağlamak için üç hazırlık toplantısı yapılıyor.

Hangi ülkelerin nükleer silahı var?
Hindistan, Pakistan ve Kuzey Kore. İsrail'in de nükleer silahı olduğuna inanlıyor ancak Tel Aviv yönetimi bunu kabul etmiyor.

Konferansta ne oldu?
Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Zhang Jun, konferasın açılış konuşmasında beş nükleer güç ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'ya NPT'nin uygulanmasına devam etme çağrısı yaptı. Uluslararası toplumun bu konudaki kaygılarının dinlenmesi gerektiğini kaydeden Jun, NPT anlaşmasının korunması için siyasi iradelerin ortaya konulmasını istedi.

ABD konferansta ne dedi?
ABD Silah Kontrolü ve Uluslararası Güvenlik Müsteşarı Andrea Thompson, Çin ve Rusya'yı silahların kontrolü ve silahsızlanma yükümlülükleri konusunda şeffaf olmadıkları gerekçesiyle eleştirdi.

İngiltere'nin duruşu ne oldu?
Konferansta İngiltere'yi temsil eden Philip Barton, NPT'nin İran ve Kuzey Kore'nin nükleer silah hedeflerinin önlenmesi için anahtar rolünde olduğunu söyledi.

Barton, burada yaptığı konuşmada İran'ın nükleer silah emeline ulaşması ve Kuzey Kore'nin nükleer planının geri dönüşü olmayacak şekilde yok edilmesinin önemine dikkat çekti.

Anahtar Kelimeler:
ÇinPekin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan Başbakanı Çipras Türkiye'ye gidecek
Yunanistan Başbakanı Çipras Türkiye'ye gidecek
ABD'de 'Kutup Girdabı': En az 8 kişi öldü
ABD'de 'Kutup Girdabı': En az 8 kişi öldü
Avrupa Parlamentosu Guaido'yu Venezuela geçici devlet başkanı olarak tanıdı
Avrupa Parlamentosu Guaido'yu Venezuela geçici devlet başkanı olarak tanıdı
Pablo Escobar'la ünlü kapı kaldırılıyor
Pablo Escobar'la ünlü kapı kaldırılıyor
BM: Suriye'de 29 bebek soğuk ve açlıktan hayatını kaybetti
BM: Suriye'de 29 bebek soğuk ve açlıktan hayatını kaybetti
Mısırlı gençler sosyal medyada evlilik savaşında: Bırak evde kalsın
Mısırlı gençler sosyal medyada evlilik savaşında: Bırak evde kalsın
ABD'de banka yakınında 45 metrelik tünel ortaya çıktı
ABD'de banka yakınında 45 metrelik tünel ortaya çıktı
Ermeni sığınmacı aile için 96 gündür aralıksız yapılan ayin son buldu
Ermeni sığınmacı aile için 96 gündür aralıksız yapılan ayin son buldu
ABD’de vize sahtekarlığına karşı gerçek sahte üniversite
ABD’de vize sahtekarlığına karşı gerçek sahte üniversite
Rekor kar açıklayan Facebook 'arkadaş' sayısını da artırdı
Rekor kar açıklayan Facebook 'arkadaş' sayısını da artırdı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim