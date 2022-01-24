Pekin'de hava kirliliği uyarısı

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nın başlamasına iki haftadan az bir süre kalırken Pekin'deki hava kirliliği yetkilileri kara kara düşündürüyor. Olimpiyatların kirli havada yapılmaması için bazı sanayi tesislerinin faaliyetlerine ara verilmesi gündemde.