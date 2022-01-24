Pekin'de düzenlenecek Kış Olimpiyatları öncesinde toplu koronavirüs testi

Çin'de hükümet, Fengtai bölgesinde 25 ve başka yerlerde 14 vakanın görülmesinin ardından Pekin'in enfeksiyon riski yüksek olan bölgelerindeki insanlara şehri terk etmemelerini söyledi.

Pekin, yoğun koronavirüs kontrolleri altında 4 Şubat'ta Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılışını yapmaya hazırlanırken iktidardaki Komünist Parti, enfekte olan her kişiyi izole etmeyi amaçlayan “sıfır tolerans” stratejisinin uygulanmasını hızlandırıyor.

Fengtai sakinleri test için dondurucu havalarda karla kaplı kaldırımlarda sıraya girdi.

[Fotoğraf: AP]

56 yeni vaka

Hükümet sözcüsü Xu Hejian düzenlediği basın toplantısında, Çin başkentinin "salgının bulaşma zincirini engellemek için en kararlı ve katı önlemleri alması gerektiğini" söyledi. "Riskli bölgelerdeki insanlar Pekin'i terk etmeyecek" dedi.

Ülke çapında, Cumartesi gece yarısına kadar 24 saat içinde 56 yeni teyit edilmiş vaka açıklandı. Ulusal Sağlık Komisyonu, 37 kişinin yurt dışı kaynaklı olduğunu söyledi.

Olimpiyatlar sıkı tedbirler altında gerçekleşecek

Çin, pandeminin başlamasından bu yana 105 bin 603 teyit edilmiş vakadan 4 bin 636 ölüm açıkladı.

Olimpiyatlar sporcuları, muhabirleri ve yetkilileri dış dünyadan izole etmeyi amaçlayan sıkı kontroller altında gerçekleştiriliyor. Sporcuların Çin'e geldikten sonra aşılanmaları veya karantinaya alınmaları gerekiyor.