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Pekin Büyükelçiliği'nden Çin'deki Türk vatandaşlarına “irtibatınızı paylaşın“ çağrısı

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği, Çin'deki Türk vatandaşlarına irtibat bilgilerini elçilikle paylaşmaları çağrısında bulundu.

Pekin Büyükelçiliği'nden Çin'deki Türk vatandaşlarına “irtibatınızı paylaşın“ çağrısı

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği, Çin'deki Türk vatandaşlarına irtibat bilgilerini elçilikle paylaşmaları çağrısında bulundu.

04 Şubat 2020 Salı 13:29
Pekin Büyükelçiliği'nden Çin'deki Türk vatandaşlarına “irtibatınızı paylaşın“ çağrısı

Elçilikten yapılan açıklamada, "Bugün itibarıyla Çin Halk Cumhuriyeti'nde bulunan vatandaşlarımızın, aile fertleri dahil, adı-soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, pasaport numarası, açık adresi, irtibat telefonu ve e-posta adresini içeren bilgileri, e-posta yoluyla konu kısmı 'İletişim bilgileri – Adı soyadı' olacak şekilde Büyükelçiliğimizle ve Başkonsolosluklarımızla aşağıda sunulan görev çevreleri uyarınca ihtiyaten paylaşmaları önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.
İkamet ettikleri bölge, Pekin Büyükelçiliği ile Guangcou, Hong Kong ve Şanghay Başkonsoloslukların görev yeri dışında eyalet, özerk bölge ve kentlerde kalanlardan Cıciang, Ciangsu ve Anhui eyaletlerindekilerin Şanghay Başkonlosluğuna, Guangdong, Fucien, Haynan eyaletleri ile Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde kalanlardan Guangcou Başkonsolosluğuna, Hong Kong ve Makau özel idari bölgelerinde kalanların Hong Kong Başkonsolosluğuna bilgilerini göndermeleri istendi.
Ayrıca Çin'deki Türk vatandaşlarının Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne 7 gün 24 saat ulaşabilecekleri, +90 312 292 29 29 irtibat numarasını arayabilecekleri kaydedildi. 

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Bununla birlikte elçilik ve konsolosluklara ait şu numara ve mail adresleri paylaşıldı:
"Pekin Büyükelçiliği ,+86 152 01 30 94 12, embassy.beijing@mfa.gov.tr, Guanco Başkonsolosluğu +86 181 27 83 49 07, consulate.guangzhou@mfa.gov.tr, Hong Kong Başkonsolosluğu +85 296 17 07 22, consulate.hongkong@mfa.gov.tr, Şanghay Başkonsolosluğu + 86 159 21 03 69 31, consulate.shanghai@mfa.gov.tr"

 

Son Güncelleme: 04.02.2020 17:04
Anahtar Kelimeler:
Pekin Büyükelçiliği
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