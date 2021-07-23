banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
20 Temmuz 2021 Salı gündemi
20 Temmuz 2021 Salı gündemi
Büyük çıkar çatışması
Büyük çıkar çatışması
Kızımın kedisi öldü…
Kızımın kedisi öldü…
Hani bu memleket bizimdi!
Hani bu memleket bizimdi!
banner376

Pegasus casus yazılımıyla hedef alındığı öne sürülen Macron cep telefonu numarası değiştirildi

İsrail merkezli NSO Group şirketinin ürettiği Pegasus casus yazılımıyla Fas istihbarat servislerinin dinleme girişiminin hedefinde olduğu iddia edilen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cep telefonunu ve numarasını değiştirdi.

23 Temmuz 2021 Cuma 17:15
Pegasus casus yazılımıyla hedef alındığı öne sürülen Macron cep telefonu numarası değiştirildi

İsrail merkezli NSO Group şirketinin ürettiği Pegasus casus yazılımıyla Fas istihbarat servislerinin dinleme girişiminin hedefinde olduğu iddia edilen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cep telefonunu ve numarasını değiştirdi.

Fransız basınındaki haberlere göre, uluslararası gazeteciler konsorsiyumu Forbidden Stories’in, Macron’un telefon numaralarının Pegasus yazılımı hedefleri listesinde olduğunu açıklamasının ardından Macron, savunma ve ulusal güvenlik konseyini topladı.

Cumhurbaşkanı Macron, Fas istihbarat servislerinin hedefinde olduğu iddia edilen cep telefonunu ve numarasını değiştirdi.

Fas istihbarat servisinin, Mart 2019'da Macron'un 2017'den bu yana kullandığı ve çoğunlukla gazetecilerle iletişimde bulunduğu akıllı telefonlardan birini Pegasus programı ile takip etmeye çalıştığı ileri sürülmüştü.

Macron'un yanı sıra Fransa'da aralarında eski Başbakan Edouard Philippe ile hükümetin üst düzey isimlerinin ve gazetecilerin de yer aldığı 100'den fazla kişinin telefonuna sızma girişiminde bulunulduğu iddia edilmişti.

banner341
YANKI UYANDIRAN "CASUS YAZILIM"

İngiliz gazetesi Guardian'ın haberinde, 17 medya kuruluşu tarafından yürütülen araştırmada NSO Group'a ait casus yazılımın küresel çapta yaygın ve kötü amaçlar için kullanıldığı ileri sürüldü.

Bahreyn, Kazakistan, Meksika, Fas, Azerbaycan, Ruanda, Suudi Arabistan, Macaristan, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere en az 10 hükümetin NSO Group'un müşterisi olduğu iddia edildi. Casus yazılımın aktivist, gazeteci, avukat ve siyasileri hedef almak için hükümetlere satıldığı savunuldu.

İddiaya göre, bir telefonu "gözetleme" cihazına dönüştürebilen bu casus yazılımla, kullanıcının bilgisi ve izni olmadan mikrofon, kamera, mesajlar, ses kayıtları ve rehber gibi çok sayıda uygulamaya erişim sağlanabiliyor.

Ruanda, Fas, Hindistan ve Macaristan, 50 binden fazla telefon numarasının olduğu listede adı geçen kişilerin telefonlarını takip için Pegasus'u kullandıkları iddialarını yalanladı. Azerbaycan, Bahreyn, Kazakistan, Suudi Arabistan, Meksika ve BAE hükümetleri ise henüz iddialara yanıt vermedi. NSO Group da hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

banner360
Son Güncelleme: 23.07.2021 17:58
Anahtar Kelimeler:
Macron
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda açılış töreni salgın önlemlerinin gölgesinde başladı
Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda açılış töreni salgın önlemlerinin gölgesinde başladı
Moldova'da Cumhurbaşkanı Sandu'nun partisi, parlamento seçiminin resmen galibi
Moldova'da Cumhurbaşkanı Sandu'nun partisi, parlamento seçiminin resmen galibi
Nijerya'da kolera salgınından ölenlerin sayısı 60'a çıktı
Nijerya'da kolera salgınından ölenlerin sayısı 60'a çıktı
Erkekler kadınlardan daha fazla karbon salımına yol açıyor
Erkekler kadınlardan daha fazla karbon salımına yol açıyor
Aşı tartışmaları alevlendi
Aşı tartışmaları alevlendi
BM: Bir milyondan fazla insan sel ve kuraklıktan öldü
BM: Bir milyondan fazla insan sel ve kuraklıktan öldü
Olimpiyatlara katılan ülkelerin bayrakları, anime karakterler üzerine giydirildi
Olimpiyatlara katılan ülkelerin bayrakları, anime karakterler üzerine giydirildi
Hindistan'daki toprak kaymaları can aldı
Hindistan'daki toprak kaymaları can aldı
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden covid-19'a yakalananların sayısı 106'ya çıktı
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden covid-19'a yakalananların sayısı 106'ya çıktı
Twitter yılın 2. çeyreğinde beklenenden fazla gelir elde etti
Twitter yılın 2. çeyreğinde beklenenden fazla gelir elde etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim