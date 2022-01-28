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Paxlovid'e kullanım onayı

Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı, Pfizer'ın COVID-19 ilacı Paxlovid'e kullanım onayı verdi.

28 Ocak 2022 Cuma 07:54
Paxlovid'e kullanım onayı

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA), yapılan açıklamada, "Paxlovid" adlı antiviral ilacın koşullu pazar onayı başvurusunun kabul gördüğü belirtildi.

Böylece Paxlovid AB'de COVID-19 tedavisinde ağızdan alınarak kullanılan ilk onaylanmış ilaç oldu.

Delta'ya karşı etkili

Başvuru 12 yaşından büyük hastaların tedavisi için yapılmıştı ancak EMA ilacın ilave oksijen tedavisine gereksinimi olmayan yetişkin hastalarda kullanılabileceğini kaydetti.

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İlacın COVID-19'un delta varyantına karşı etki gösterdiği, Omicron ve diğer varyantlara karşı da etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

"Ölüm riskini yüzde 88 azaltıyor"

EMA, geçen ay yaptığı değerlendirme sonucunda ilacın onay almamasına rağmen yetişkinlerde acil durumlarda kullanılmasını tavsiye etmişti.

Pfizer, ilacın COVID-19 hastalarının hastaneye yatışlarını veya ölüm riskini yüzde 88 azalttığını duyurmuştu.

EMA'nın aşılar ve ilaçlar hakkındaki incelemeleri sonrası aldığı kararların AB Komisyonu tarafından onaylanması gerekiyor. AB Komisyonunun onayları genellikle çok kısa sürede çıkıyor.

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