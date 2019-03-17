Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103304
ALTIN
228.023
DOLAR
5.4567
STERLİN
7.2630
EURO
6.1802
Yenierenköy’de uyuşturucu
YENİERENKÖY’DE UYUŞTURUCU
Kiralık aracında uyuşturucu bulunan gencin komplo kurbanı olduğu anlaşıldı
ARAÇDA UYUŞTURUCU
Bilgi için polise gitti tutuklandı
BİLGİ İÇİN POLİSE GİTTİ TUTUKLANDI
Cinayet şüphelisi aranıyor!
Son Dakika
CİNAYET ŞÜPHELİSİ ARANIYOR!
banner307
Flaş Haber
Cinayet şüphelisi aranıyor!
Kapat

Patrik Mutafyan Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul, 17 Mart 19 (.): Tedavi gördüğü hastanede 63 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan son yolculuğuna uğurlandı.

Patrik Mutafyan Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul, 17 Mart 19 (.): Tedavi gördüğü hastanede 63 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan son yolculuğuna uğurlandı.

17 Mart 2019 Pazar 15:01
Patrik Mutafyan Son Yolculuğuna Uğurlandı


İstanbul, 17 Mart 19 (.): Tedavi gördüğü hastanede 63 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan son yolculuğuna uğurlandı.

Patrik Mutafyan için Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Mutafyan'ın annesi Mari Mutafyan ve ailesinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Cenaze töreninde ayrıca milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, Süryani Kadim Cemaati Lideri Yusuf Çetin, Ermenistan'dan, Lübnan'dan, Kudüs'ten, Vatikan'dan kilise temsilcileri, Türkiye'de bulunan kiliselerin temsilcileri, 1998 yılında kendisini Patrik olarak seçen delegeler temsilcileri, Türkiye'deki gayrimüslim azınlıkların temsilcileri de hazır bulundu.

Pazar ayininin ardından başlayan cenaze törenini, Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan yönetti. Kilisede dualar eşliğinde yaklaşık 4 saat süren cenaze töreninin ardından Mutafyan'ın naaşı, omuzlara alınarak Türkiye Ermenileri Patrikliği'nin bahçesindeki katafalka konuldu.

"HERKES ONDAN OLUMLU YÖNDE ETKİLENİRDİ"

Burada okunan duaların ardından konuşan Süryani Kadim Cemaati Lideri Yusuf Çetin, Patrik Mutafyan ile yaklaşık 33 yıldan beri çok güzel diyaloglarının olduğunu, birbirlerini çok sevdiklerini söyledi.

Mutafyan'ın Patrik olmadan önce her iki bayramda kendi ayinlerine katıldığını anlatan Çetin, "Diyaloğa, sevgiye, kiliseler arasındaki bağa çok çok önem veriyordu. Biz ikimiz de ruhani lider olarak kardeş Ermeni Kilisesi ile Süryani Kilisesi'nin cemaatini birbirlerine yakınlaştırmaya çalışıyorduk. Hastalandı, dua ettik kendileri için ayinlerde andık, ziyaret ettik ama genç yaşta, çok erken yaşta rahmetli bize bıraktı. Yerli kiliseden göksel kiliseye göç etti. Çok aktif bir patrikti, sevgi ve iman doluydu. Herkes ondan olumlu yönde etkilenirdi. Rab, böyle istedi, takdiri ilahi ve erken yaşta kendileri yanına aldı." diye konuştu.

Çetin, Patrik Mutafyan'ın vefatı nedeniyle ailesine ve Ermeni cemaatine başsağlığı diledi.

"IRKÇI SALDIRILAR KİŞİSEL BENLİĞİNİ YİTİRMESİNE SEBEP OLDU"

Avukat Setrak Davuthan da entelektüel kişiliğe sahip, genç, dinamik, yenilikçi, aydın bir din adamı olarak Patrik seçilmesine müteakip, asasının kendisine tevdi merasimi sırasında öncelikle Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve devletin ali menfaatlerinin üstün mensubu olduğu toplum ve kurumların hak ve menfaatlerini koruyacağına, din ve fazilet yolunda rehber olacağına dair içtiği anda, yemine görevde bulunduğu sürece sadık kaldığını söyledi.

Patrik Mutafyan'ın, çoğulcu, birleştirici, eleştirel düşünceye sahip karakter ve davranışlarıyla kurumlararası diyalog ve hoşgörünün merkezi olduğunu belirten Davuthan, sözlerine şöyle devam etti:

"Toplum ve kurumlarını şeffaf bir davranış zeminine oturtmak için uğraş verdi. Patrikhaneye kurumsal bir hüviyet kazandırmak için birlikte düşünüp karar verebileceği basın sözcülüğü, danışmanlar kurulu, hukuk misyonları, kültür ve sanat dalında faaliyet gösterecek kurullar oluşturmak suretiyle kolektif ve demokratik çalışma ortamını yarattı.

Kiliselerarası diyalog kurmak suretiyle Ermeni kilisesi ile Patrikhanenin vakarlığı ve cemaat varlığını yabancı misyon kuruluşları nezdinde pekiştirdi. Toplumun hak ve hukukunu zedeleyen her türlü olumsuzlukların ortadan kaldırılması için üstün çaba sarf etti."

Davuthan, Patrik Mutafyan'ın dinamik ve birleştirici girişimlerine tahammül edemeyen zelil mihrakların, ırkçı kişilerin internet ve benzeri yollarla yaptıkları tehdit ve saldırıların ruhsal sağlığını, dinginliğini alt üst ederek, kişisel benliğini yitirmesine sebep olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın naaşı, cenaze aracına konulduktan sonra kortej eşliğinde Şişli Ermeni Mezarlığı'na götürüldü.

Mutafyan'ın cenazesi, burada okunan duaların ardından mezarlığın patriklik bölümüne defnedildi.

Öte yandan Türkiye Ermenileri 85. patrik seçim çalışmaları, Patrik Mesrob Mutafyan'ın vefatının üzerinden 40 gün geçtikten sonra başlayacak.

(AA/HÖ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mali'de Askeri Üsse Saldırı
Mali'de Askeri Üsse Saldırı
Yeni Zelanda'daki Terör Saldırıları İsveç'te Protesto Edildi
Yeni Zelanda'daki Terör Saldırıları İsveç'te Protesto Edildi
Afganistan'da Taliban Saldırısı: “22 Ölü”
Afganistan'da Taliban Saldırısı: “22 Ölü”
Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısının Kurban Ve Tanıkları Dehşet Anlarını Anlattı
Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısının Kurban Ve Tanıkları Dehşet Anlarını Anlattı
Dünyada İslam Karşıtı Ve Irkçı Terör Saldırıları Artıyor...
Dünyada İslam Karşıtı Ve Irkçı Terör Saldırıları Artıyor...
Yeni Zelanda Hava Yolları Tepkiler Üzerine Bilet Fiyatlarını İndirdi
Yeni Zelanda Hava Yolları Tepkiler Üzerine Bilet Fiyatlarını İndirdi
Malezya'da Kimyasal Atık Sızıntısından Etkilenen Nehir Temizlendi
Malezya'da Kimyasal Atık Sızıntısından Etkilenen Nehir Temizlendi
Kuveyt'te Muhalifler Ara Seçimi Kaybetti
Kuveyt'te Muhalifler Ara Seçimi Kaybetti
"iran'ın 9 Milyon Konuta İhtiyacı Var"
Belçika İstihbaratından
Belçika İstihbaratından "aşırı Sağ Silahlanıyor" Uyarısı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim