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Patlama Lübnan'ın kalbine ağır hasar verdi

Lübnan, ülkenin ekonomik, siyasi ve sosyal metropolü başkentin limanında 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlaması sonucu adeta kalbinden ağır yara aldı.

06 Ağustos 2020 Perşembe 07:45
Patlama Lübnan'ın kalbine ağır hasar verdi
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Lübnan uzun süredir, yerel para biriminin dolar karşısında beş kata varan değer kaybı, ekonomik krizin yol açtığı protesto dalgası ve Hizbullah-İsrail arasındaki gerilimin artışıyla gündemdeydi.

Ülkenin en büyük nüfusa sahip, ticari ve sosyal metropolü aynı zamanda da başkenti Beyrut'un limanında dün bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Beyrut sakinleri limandaki yangını cep telefonlarıyla görüntülerken, meydana gelen ikinci bir patlama korkunç bir etkiye yol açtı.

Nükleer bombalarla ilişkilendirilen patlama sonrasındaki mantar bulutu ve patlamanın yol açtığı şok dalgası görüntülere yansıdı. Ortaya çıkan görüntülerin ardından, felaketin büyüklüğüne ilişkin endişeler de arttı.

Başkentin merkezinde büyük yıkım

Patlama 2 kilometrelik alanda ağır hasara yol açarken başta liman olmak üzere çevre bölgelerde de büyük yıkıma neden oldu.

Limanda görüntülere yansıyan, kule biçimindeki tahıl siloları patlamanın etkisiyle parçalandı. Patlamanın gerçekleştiği deponun bulunduğu alandaysa devasa bir çukur oluştu.

Uluslararası medyada, olayın meydana geldiği ağır hasar bölgesindeki 2 kilometrelik alanda yaklaşık 120 bin insanın patlamadan etkilendiği haberleri yer aldı.

Patlama 4-10 kilometrelik bir alanda da orta şiddette hasara neden oldu, binaların camlarının kırılmasına ve hasar görmesine sebebiyet verdi.

Ağır hasar dahil patlamanın, 10 kilometrelik çapta yaklaşık 1 milyon 862 bin kişiyi etkilediği ifade ediliyor.

Uluslararası basında patlamanın yaklaşık 250 kilometre mesafedeki Kıbrıs'tan da duyulduğu paylaşıldı.

Patlamada Lübnan'ın kalbi Beyrut ağır yara aldı

Ölümcül patlamadaki en ağır hasarı idari, ticari, sosyal merkezlerin bulunduğu en işlek noktalar aldı.

Uydu görüntülerinde Beyrut Limanı'nın tamamen tahrip olduğu, patlamadan liman çevresindeki birçok lüks kulenin de etkilendiği görülüyor.

Ayrıca dünyaca ünlü markaların bulunduğu turistlerin uğrak yeri "Suk Beyrut" açık hava alışveriş merkezinde de yerler tamamen cam kırıklarıyla kaplı.

Patlamanın yaşandığı limanın bulunduğu sahil şeridinde yine birçok lüks otel, diplomatik misyona ait binalar, eğlence mekanları, fuar alanı var.

Lübnan'a gelen birçok yabancı turistin ziyaret ettiği Şehitler Meydanı, Muhammed el-Emin Camisi, Aziz George Kilisesi patlamadan doğrudan etkilendi.

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Patlamanın yaşandığı noktadan yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Meclis binasında büyük yıkım yaşandığı bildirilirken, buradan yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Başbakanlık binasının da aynı şekilde patlamanın etkisiyle camlarının kırıldığı ve yapıda hasar oluştuğu aktarıldı.

Lübnan'ın eski Başbakanı Saad el-Hariri'nin evi, İngiltere'nin Beyrut Büyükelçiliği, Avrupa Birliğinin Beyrut Temsilciliği, Birleşmiş Milletler ajansları gibi birçok diplomatik, ticari ve idari bina patlamada zarar gördü.

Ülkedeki ana arterlerden biri olan ve limanın yakınından geçen sahil yolu da aynı şekilde büyük yıkıma uğradı.

Ayrıca bu bölgenin yakınındaki Karantina isimli bölgedeki hastanenin de karşılaştığı hasar sonucu tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Bölgedeki Türk misyonları da hasar gördü

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezinde yer alan Türk Hava Yolları ofisi ve Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin eski binası ağır hasar gören yerler arasında.

Bunun dışında başkentin merkezinde bulunan birçok basın kuruluşu, diplomatik misyon, devlet kurumları ve kritik binalar hasar gördü.

Başkentte limana yakın noktada yer alan eğlence mekanlarının yer aldığı Cemmayze ve Mar Mihael gibi mahallelerdeki binalar da büyük yıkıma uğradı, sokaklar molozlarla kaplandı.

Patlamanın etkisiyle bu alandaki bazı binaların ön cephelerinin tamamen yıkıldığı görüldü.

Patlama alanına 2 kilometre mesafedeki Lübnan'ın Eşrefiye Mahallesi'nde bulunan Dışişleri Bakanlığı da aynı şekilde ağır hasar gören yerlerden biri oldu.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinin patlamanın yaşandığı bölgeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta olduğu ve birinci dereceden etkilenmediği aktarıldı.

Vali ilk bilançoyu açıkladı

Resmi açıklamalara göre patlamada şu ana kadar 100 kişi öldü, 4 binden fazla kişi yaralandı. Enkaz altında kalan kişilerin kurtarılması için de arama çalışmaları devam ediyor.

Beyrut Valisi Mervan Abbud, 2 milyondan fazla kişinin yaşadığı başkentte patlama nedeniyle yüz binlerce kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Abbud, hasar gören ev sayısına ilişkin net bilgi vermezken, hem yerel hem uluslararası medyada çıkan haberlere göre, patlamada 300 bin ev hasar gördü.

Vali Abbud'a göre patlama, 3 ila 5 milyar dolarlık zarara neden oldu.

Kentteki lüks otellerin bulunduğu bölge, olayın meydana geldiği Beyrut Limanı yakınında yer alıyor. Ağır hasar bölgesindeki otellerin yüzde 90'ının kullanılamaz hale geldiği belirtiliyor. 

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Anahtar Kelimeler:
Lübnan PatlamaBeyrut Patlama
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